Ta den telefonen som kan bety så mye

ST-debatt

Koronapandemien gjør noe med oss alle. Alle påvirkes, men utslagene er forskjellige. Samtidig som vår helse- og omsorgsminister Bent Høie sender mellom 20 og 30 norske leger og sykepleiere for å hjelpe utslitte helsearbeidere i Italia, anklages USA og president Donald Trump for å «kuppe» flylaster med smittevernutstyr fra Kina, utstyr som i utgangspunket er ment for land i Europa. Trump beskyldes for å overby europeiske land for å sikre sitt eget land mest mulig utstyr. Hvis dette er tilfelle, kan man trygt si at han lever opp til utsagnet: «America first».