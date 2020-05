ST-debatt

En sommerjobb er viktig ikke bare for å fylle lommeboken, men også for å få jobberfaring. Det er smart for å få jobb etter endt utdanning, jo mer kompetanse du har, jo enklere kan det være å få fast jobb.

LO oppfordrer unge til å være tidlig ute for å finne sommerjobb fordi arbeidsmarkedet ikke er som tidligere år. Har du tenkt å arbeide i sommer haster det med å søke. Søker du nå, er sannsynligheten for at du får deg jobb fortsatt stor. Vi ber ungdom søke på jobber som normalt ikke hadde vært aktuell å søke på. En rask kartlegging viser at det er flere småjobber som enda ikke er besatt, og usikkerheten rundt ferieavvikling gjør også nye sommerjobber kan bli tilgjengelig først nå.

Et godt råd er å ta direkte kontakt. Be om å få snakke med hun som har ansvaret for ansettelser. Ikke alle sommerjobbstillinger lyses ut, så det å spørre kan være avgjørende. Et annet godt råd er å skrive i søknaden hvorfor du vil ha akkurat denne stillingen, og hvorfor du passer til jobben. Hvorfor skal de velge nettopp deg? Send søknaden sammen med CV og eventuelle referanser.

Lykke til med sommerjobben!