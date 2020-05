Kanskje kan pandemien føre til et barnehageløft?

ST-debatt

Den har vært diskutert helt siden normen ble innført i 2018, men nå har tonen endret seg. Både ansatte og foreldre melder nemlig om gode tider i barnehagen når det kommer til voksentetthet. Kunnskapsminister Guri Melby innrømte for åpen scene at bemanningsnormen ikke ivaretas i normale tider. Til vanlig er den kun ivaretatt i en begrenset periode av barnehagedagen.

På grunn av koronatiltakene får barna nå endelig alle de voksne rundt seg som de skal ha i barnehagen. Små grupper med tre barn per voksen for de minste og 6 barn per voksen for de eldste – helt i tråd med bemanningsnormen, hele åpningstiden. For å klare dette ga kunnskapsminister Melby alle barnehager mulighet til å innskrenke åpningstiden, slik at det ble mulig å oppfylle kravene med hensyn til smittevernet. Vi synes det er synd at det skulle en pandemi og strenge smittevernstiltak til for at dette skulle bli en realitet.

Samfunnet åpner mer og mer i disse dager, og det er naturlig at også barnehagehverdagen vil komme tilbake til normal organisering igjen. Det blir spennende å følge med på om barnehageansatte må tilbake til en hverdag der bemanningsnormen kun er oppfylt to-tre timer per dag, eller om regjeringen vil sørge for at bemanningsnormen faktisk skal være gjeldende gjennom hele dagen. Vi får håpe at regjeringen faktisk setter seg ned og ser på bemanningsnormen de selv har innført, slik at den ikke bare blir fine formuleringer på et ark eller et krisetiltak. Kravene om voksentettheten i barnehagen må kunne oppfylles, korona eller ei.

Rennebu Arbeiderparti vil ha bemanningsnormen i barnehage skal gjelde i hele barnehagens åpningstid. Derfor oppfordrer vi kunnskapsminister Melby og regjeringen om å øke grunnbemanningen i barnehage og levere det de har lovet.