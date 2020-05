Oppklaring om NorthConnect

ST-debatt

Hadde Arbeiderpartiet gjort som de andre opposisjonspartiene, altså nøyd oss med å protestere, hadde høyreregjeringen stått fritt til å gi NorthConnect konsesjon hver eneste dag det siste året. Det ville være å svikte industrien, inkludert de Elkem-ansatte, noe som var uaktuelt for et ekte industriparti. Derfor inngikk vi avtalen i 2018 som bandt regjeringen opp. Det har vært hovedpoenget i mine innlegg og intervjuer om saken den siste tiden, og jeg har ikke sett noen uenighet om akkurat det.

I et innlegg fra Elkem-tillitsvalgte i Avisa Sør-Trøndelag 13/5, blir jeg imidlertid gjengitt feil. Det framstilles som om jeg hevder at det var Arbeiderpartiet sin stemmegivning i Stortinget nå i april, som stoppet kabelen. Nei, det var det 2018-avtalen, og hvordan vi har skjøttet denne, som gjorde. Vår stemmegivning i april handlet om å sikre endringen av energiloven. Den er også viktig for industrien, fordi utenlandskabler eid og driftet av kraftprodusenter kan drive prisen opp. Nå blir det forbudt, Statnett får igjen monopol. Hadde vi stemt på en måte som ga regjeringen påskudd til å si at vi brøt 2018-avtalen, hadde den med Frp og Sp hatt stort flertall for videreføring av dagens energilov – den som startet hele NorthConnect-ballet. Det ville vært å svikte industrien.

Det de tillitsvalgte omtaler som «et krystallklart stortingsvedtak» er det som på stortingsspråk kalles anmodningsvedtak. Slike vedtak binder ikke framtidige regjeringer, som det her er snakk om. Alle vet jo at kabelen er stoppet for inneværende stortingsperiode, noe Ap har sikret. Hva framtidige storting og regjeringer gjør, er opp til velgerne. Mest sannsynlig vil det gå svært lang tid før vi får et stortingsflertall og en regjering som er villig til å åpne for nye, prisøkende utenlandskabler. For Arbeiderpartiet er det i alle fall uaktuelt.

Det var nå, med dagens borgerlige flertall, slaget sto. I denne kritiske fasen tok Arbeiderpartiet ansvar - på vår måte - og red stormen av med politisk håndverk. Det kan ha reddet mange jobber. Og for arbeidsfolk er det det som betyr noe – at de har en jobb å gå til, ikke at noen på Stortinget har protestert. Industripartiet skjønner dette.