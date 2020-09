ST-debatt

Pensjon er nok et tydelig eksempel på at forskjellen mellom folk øker.

Pensjonsreformen som Stortinget vedtok i 2011 hadde som mål å sikre et bærekraftig pensjonssystem. Det som har skjedd er at av pensjonistene har fått redusert sin kjøpekraft fra 2014 og frem til i dag, og det går selvfølgelig hardest utover de som har dårligst råd fra før.

For de med lave pensjoner har dette stor betydning for hverdagen. Det innføres flere nye egenandeler på en lang rekke tjenester og flere avgifter økes, med lik sats for alle.

Når rammen for lønnsoppgjør er lagt reguleres løpende pensjoner med 0,75%. Om det gjennomsnittlige lønnsoppgjøret ligger på 2%, får da pensjonistene 1,25% økning. Pensjonsreformen legger dermed opp til at at en vesentlig del av befolkningen skal ha en annen levestandardsutvikling enn resten av samfunnet.

Underregulering av pensjoner er også et likestillingsproblem og rammer kvinner spesielt.

I dag har ca 150 000 nordmenn minstepensjon, 86% er kvinner. Dette handler om en pensjonspolitikk som ikke er fulgt opp og ofte om et deltidsarbeidsliv.

Til sammenligning var 81% av de som tjente over 1 mill i 2019 menn.





Årets trygdeoppgjør som ble offentliggjort 02.09 viser er økning for pensjonistene på 1,2%, samtidig er prisveksten i samfunnet anslått til 1,4%. Det gir på nytt pensjonistene en nedgang i kjøpekraft og en forverring av levekår.





I fem av de seks siste åra har pensjonistene fått mindre å rutte med.

Høyreregjeringa kunne ha prioritert å utgjevne forskjeller i samfunnet, men prioriterer skattelette først. Dette får konsekvenser for en million pensjonister og trygdemottakere.





Arbeiderpartiet vil sikre at pensjonistene aldri går i minus i forhold til reallønnsinntekt.