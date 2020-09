Vær en raus nabo!

ST-debatt

I region Midt-Norge er det 22 barnevernsinstitusjoner, og staten/det offentlige ved Bufetat driver 14 av dem. Alle ligger i hus i ordinære nabolag.

I region Midt-Norge bor om lag 160 barn og unge i alderen 8-18 på institusjon.

Ungdommene bor som regel på barnevernsinstitusjon fordi de har opplevd omsorgssvikt hjemme. Andre kan være her på grunn av rus- eller adferdsvansker. Vårt mål er at oppholdet skal gi ungdommen god hjelp og at det ikke varer lengre enn nødvendig , og at de etter en stund skal kunne flytte tilbake til familien sin eller til et fosterhjem.

Noen ganger trenger både barn og deres foresatte en ny start. Barnevernsinstitusjonen blir i mange tilfeller et pusterom for begge. Ofte opplever vi at ungdommen og familien får bedre kontakt under og etter et opphold her.



Det er ikke uvanlig å ha noen oppfatninger om hva som skjer på institusjonene, og om menneskene som bor eller jobber her. Vi forstår godt at det er mange spørsmål, usikkerhet og at myter og feilaktige forestillinger holdes i live. Derfor har vi laget kampanjen «Kjære nabo», som gir både naboer og folk flest, mulighet til å bli bedre kjent med livet på en barnevernsinstitusjon.



Ei 17 år gammel jente som bor på en av institusjonene uttaler: «Det er så mange fordommer rundt ordet institusjon. Du blir stemplet som kriminell, «drittunge» og «raseriunge som ruser deg og har trøbbel med politiet»».

Jenta forteller at hun selv hadde sine fordommer før hun flyttet inn ved barnevernsinstitusjonen. Hun så blant annet for seg at det var veldig strengt å bo der, og at de ikke fikk lov til å ha besøk.



Sannheten er den at vi gjerne skulle hatt flere besøk. Alle våre institusjoner er åpne, og folk som vil ta turen innom, er alltid velkomne. På våre institusjoner som har akuttmottak og ungdommer med større utfordringer, må det selvfølgelig avtales besøk på forhånd.

Men vi ønsker at våre ungdommer skal ta med seg venner hjem, og at familie og bekjente jevnlig stikker innom. Institusjonen er ungdommens hjem for en kortere eller lenger periode og da er det viktig at det føles som et trygt hjem.



På institusjonene jobber vi for å gjøre dagene så likt et hjem som mulig. Rutinene er som i de fleste andre hjem. Vi står opp og lager frokost til oss selv og ungdommene. Så drar ungdommene på skolen, og når de kommer hjem, er det tid for middag. Om kvelden deltar mange på fritidsaktiviteter i lokalmiljøet, enten det er fotball, ridning, judo, piano eller sang. Det er viktig for oss å legge til rette for et vanlig ungdomsliv, hvor ungdommene føler at de er en del av samfunnet og ikke står utenfor.



Vi har engasjerte ansatte som bryr seg om ungdommene. Undersøkelser viser at 64 % av ungdommene på barnevernsinstitusjon ser på ansatte som en viktig støttespiller. Det betyr at det skapes mange gode relasjoner.



Du som nabo kan også gjøre noe for ungdommene. Ofte er det en god start bare å gi et smil når du møter en gutt eller jente du ikke har sett før i nabolaget. Akkurat som andre ungdommer setter våre ungdommer pris på å bli sett og føle seg inkludert.

Vær en raus nabo!

Les magasinet Kjære nabo som du finner på Bufdirs nettsider. Her finner du også en kort film og annen nyttig informasjon om våre institusjoner.