Er det så farlig da? Ja,faktisk!

ST-debatt

Like vest for den store trafostasjonen på Bårdshaug stasjon, utover mot Orkla, fins det to veier: Rundhaugvegen og Rundhaugstubbe. Da skulle vi vel tru at Rundhaugen må finnes der omkring. Men det gjørr den dessverre ikke - ikke nå lenger. Dette eldgamle kulturminnet vart brutalt fjerna med bulldozer en gang for godt og vel et halvt hundreår sia.

Denne Rundhaugen vart omtalt av Gerhard Schøning i beskrivelsa hans av ei reise til «Ørkedal» i 1773 slik: «paa forannevnte Gaard Efjens Mark, en anseelig stor rund Høi», og må alt da ha vært omkring tusen år gammel. Dermed var den etter lova automatisk verna som kulturminne.

Mange av jamaldringene mine vil minnes at vi brukte Rundhaugen som leikeplass da vi var sånn i tiårsalderen. Slik så den ut den gangen:

Hvordan i all verden kunne det ha seg at dette kulturminnet vart fjerna av kommunen?

Årsaken var rett og slett mangel på kunnskap, delvis om hva Rundhaugen var, men først og fremst om stedsnamna i området. Som vi ser oppi her, plasserte Schøning denne haugen på Evjen. I dag vil nok folk flest si at dette er på Bårdshaug. Det kommer av at da Christians Thams, i suveren forakt for lokal kultur, sjølrådig fastsatte namn på stasjonene på Thamshavnbanen, kalte han opp stasjonen på Evjen etter heimen sin: Bårdshaug. Og dermed greip dette om seg. Opprinnelig var Bårdshaug bare akkurat den haugen der hotellet og rådhuset ligger i dag og ikke mer, men nå brukes det om et ganske stort område, og vi har til og med fått inn det nye stedsnamnet Bårdshaug Vest på den andre sida av elva. - I og for seg greit nok. Også namnebruk endres. I dag er det vel f eks mange som ikke er klar over at det flotte sjukehuset vårt ligger på Evjen, og at Evjensgrenda strekker seg et godt stykke nordover fra sjukehuset.

Da kommunens folk lurte på om dette var noe som kunne fjernes, eller om det faktisk var et kulturminne, fikk de den i og for seg glimrende tanken å spørre en anerkjent kulturperson med djup interesse for orkdalskulturen, Jon Asphjell. Han var også sterkt interessert i de lokale stedsnamna, og brukte dem korrekt. Og akkurat der var det at det skar seg:

Han ble spurt om hvordan det var med den der runde haugen på Bårdshaug; er den bevaringsverdig, er det faktisk en gammel gravhaug? Og da tenkte jo han, som rett var for en lokalkjent, med en gang på den haugen som stadig ligger i hagen på Bårdshaug med ei steinstøtte på toppen. Og der, kunne han fortelle (det mange av oss visste) at i den haugen ligger det begravd en hest som Thams hadde hatt; eldre var denne haugen ikke. Det han ikke kom på, var at folka i kommunen ikke hadde riktig det samme forholdet til stedsnamn som han. Hadde de brukt rett stedsnamn og spurt om Rundhaugen på Evjen, ville de ha fått svar om at den er et urgammelt kulturminne som for all del må bevares og som det vil være et lovbrudd å fjerne.

Men nå hadde de (trudde de) fått godkjenning fra en virkelig ekspert for at denne haugen ikke var noe å ta vare på - og dermed gikk bulldozeren ganske raskt laus på haugen - til stor forskrekkelse for dem av oss som visste hva dette var. (Veinamnkomitéen i kommunen sørga likevel, som vi har sett, for at namnet Rundhaugen vart bevart, og det til og med i to veier i området.)

Denne sørgelige historia er fortalt her i et forsøk på å få fram hvor viktig det er at den gamle stedsnamnkulturen blir tatt vare på. Og her spiller den gode lokalavisa vår en viktig rolle. Men altså: Folk ellers må i hovedsak få bruke de namna de er komfortable med. (Unntatt reine utnamn, slik som enkelte synes det er «artig» å bruke på den store veibrua som står i skillet mellom skolekretsene nederst i kommunen vår, den som rettelig heiter Frisbrua.) Men et så viktig kulturorgan som avisa Sør-Trøndelag bør beflitte seg på mest mulig korrekt namnebruk. Og dette må ikke overlates til hver enkelt journalist, men være en prioritert fellesoppgave for redaksjonen.

Da kan vi slippe å lese at Øyagardan ligger lengst sør i Orkanger. Det er ikke ei god nok unnskyldning for slikt at utabygdes folk ikke kjenner stedsnamna her. Da kunne jo avisa, av hensyn til folk utafor fylket, like godt skrive at Orkanger ligger lengst sørvest i Trondheim.