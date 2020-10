Fiber til folket i Heim!

ST-debatt

Jeg ønsker ikke å ta stilling til hvem som er best av Sodvin og HomeNet, det har jeg ikke kompetanse til. Det jeg vil ytre i dette leserinnlegget er at jeg er skuffet! Skuffet over vår ordfører og vår leder i Heim næringsforening.

At leder i Sodvin går ut i avisa ST og klager over at de har fått konkurranse på fiber får så være. Jeg skjønner de kanskje litt, de har tross alt hatt monopol på feltet fram til nå. Og alle skjønner jo at å drive bedrift i et monopol er ganske behagelig. Det at vår ordfører lar seg intervjue i samme reportasje og oppfordrer oss til å handle lokalt og med det avskrive en ny aktør, det synes jeg er forkastelig. Ikke nok med det, men leder i Heim Næringsforening sier i samme slengen at de oppfordrer til at vi skal handle til Sodvin for at de er konkurransedyktige og rause..

Da lurer jeg på hva lederen i Næringsforeninga mener om oss som betalte tusenvis av kroner i sin tid for å koble oss på Fibernettet til Sodvin. For det var ikke gratis før det ble konkurranse? Lederen sier også at «Heim næringsforening holder en knapp på lokale aktører» Regner med at lederen da verken handler på Kiwi eller fyller bensin på Best? For lederen vet vel at de ikke har lokale eiere og at overskuddet «går ut av bygda».

Jeg synes også å huske for en tid tilbake da Heim kommune skulle kjøpe inn nye kommunale biler. Da handla de ikke lokalt, for ordføreren sa at vi må kjøpe der det er billigst vettu, anbud heter det. Så kommunen kan spare penger på å handle utabygdes, men vi privatpersoner kan godt betale mer for å handle lokalt. Jeg noterer meg meininga.

Jeg synes det er trist at vi i Heim ikke kan få valgfrihet, uten at vi blir rakka ned på av ordfører og leder i næringsforeninga i Heim. Hva tenker annet næringsliv som har tenkt på å etablere seg i Heim? De blir vel ikke akkurat inspirert og ønska velkommen. Det at HomeNet kommer til Heim viser i alle fall at det blir friksjon. Sodvin har satt ned prisen på månedsleie, de har kuttet prisen på installasjon, du får det gratis inn til husveggen og de framskynder utbygginga av fiber med et halvt år. Alt dette pga at de har fått konkurranse.

Til slutt, jeg er usikker på om Hemne sitt gamle slagord «prøv du å» får bli med Heim. Uansett har jeg et nytt forslag til slagord i nye Heim kommune, hvis ordfører og leder i Næringsforeninga får bestemme. «Velkommen til Heim! Men prøv dæ itj»