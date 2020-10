Flere utfordringer for nytt travanlegg

ST-debatt

Artikkelen er skrevet slik at det lett kan oppfattes som om det nå kun er grunneier Randi Jacobsen som er til hinder for byggestart på anlegget. Virkeligheten er ikke slik, og det ligger i kortene at når Jacobsens må gi fra seg jord må hun få benytte seg av de rettigheter hun har. Det tror jeg alle i samme situasjon ville gjort, og det bør skje uten at Søra trenger å presentere Jacobsen som syndebukk i travbanesaken.

Travet har masse utfordringer før de kan starte byggingen i Orkdal, og alle disse fremgår også i Fylkesmannen sitt svar på godkjenningen av reguleringsplanen. I reg. planen ligger nemlig flere rekkefølgekrav som skal oppfylles før kommunen kan gi noen byggetillatelse. Her kan nevnes bl.a. at plan for vann, avløp og overvann, plan for gjennomføring av byggingen og plan for flytting av matjord som er en noe av det som skal godkjennes før byggestart kan gis. Travet har jobbet litt med disse problematikkene men er på langt nær ferdige for innsending og godkjenning. Å forvente at de skal foreligge og godkjennes før langt inn i 2021 er helt urealistisk, og det skal egentlig godt gjøres å få på plass alt til sommerferien neste år. I tillegg kommer at når man ikke har detaljene rundt dette klart i sine anbudspapirer vil man heller ikke får riktig pris i anbudet. Da vil man få priser som må korrigeres for endringer som kommer i ettertid, og tillegg er som kjent langt dyrere enn om man har alt klart før oppstart. Allerede nå er det enkelt å fastslå at det vil bli betydelige økonomiske utfordringer, og de 260 mill man har til rådighet i Orkdal vil på langt nær gi noe komplett Hestesportsanlegg – sannsynligvis ikke selve travbanen engang.

De uavklarte prosesser nevnt i forrige avsnitt vil også medføre at det blir en ny runde med alle grunneiere da deres avtale går ut ved kommende årsskifte. Videre har Orkdal Tråvklubb i sin avtale med travet at de skal ha særrettigheter ved anlegget. Det medfører at deres leietakere får særbehandling, og det vil ikke overraske mye hvis det kommer sterke motargumenter på slike avtaler. I tillegg er det en rekke andre krav/utfordringer MNTF har, men som er for omfattende til å gå inn på her.

Dessverre har travet i MNTF gjennom egne vedtak og samarbeid med styreleder Weum i DNT stilt seg slik at mulighetene for å få til noe nytt anlegg i MN er sterkt begrenset. Et minimum av det som kreves er at de som nå kjører prosessen er åpne om både muligheter og utfordringer, men det virker å være langt igjen til det skjer.