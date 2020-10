Ønsker Grytdalen som nasjonalt referanseområde for biologisk mangfald

ST-debatt

Noreg har behov for større område med totalvern mot alle typar inngrep, og med jaktforbod, som referanseområde for biologisk mangfald. Dei fleste andre land i verda, har opp­retta område med totalvern, men i Noreg er det berre nokre små reservat med tilsvarande vern.

Referanseområde for biologisk mangfald er viktig for biologisk forsking, mellom anna for

· Effektar av klimaendringar utan andre påverknader

· Referanseområde for nedfall av sur nedbør og langtransportert nitrogen

· Bestandsutvikling for jaktbart vilt i område utan jakt

· Naturleg artssamansetting og økologisk funksjon i ferskvatn for insekt og fisk og produksjon og dynamikk i aure- og røyepopulasjonar utan fisking

· Insektfaunaen og førekomsten av sopp og mosar på daud ved og gamalskog utan inngrep

· Naturleg artssamansetting og økologisk funksjon for alle artar i skog, myr og fjell utan inngrep.

Grytdalen naturreservat i Orkland i Trøndelag er ein ideell kandidat til å bli landets første større referanse­om­råde for biologisk mangfald. Grytdalen er eit naturreservat der det meste av området er i statleg eige, det er stor kunnskap om området gjennom biologiske forsking ved Songli forsøksgard sida 1954. Det er stort engasjement og samarbeid for eit sterkt vern frå lokalbefolkninga, Orkland kommune og lokale natur- og friluftsorganisasjonar. Det er med andre ord minimale kon­fliktar knytt til ei styrking av vernet. Direktoratet for naturforvaltning har tidlegare forvalta området i mange år, og forskarar frå Norsk institutt for Naturforskning (NINA) og andre norske og utalandske institusjonar har vore engasjerte i omfat­tande forsking med utgangspunkt i Songli forsøksgård. I det sokalla kjerneområdet i Grytdalen har det ikkje vore jakt dei siste 60 åra, og det er dette kjerneområdet som er vår kandidat for eit totalvern. Utalandske forskarar uttrykker at Grytdalen også kan vera viktig som referanseområde og forsking på biologisk mangfald i inter­­nasjonal samanheng, til dømes for Skottland og England.

Både Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) og NTNU (biologi) har uttrykt at området er veleigna, både som referanseområde, for forsking og undervising, både på grunn av områdets karakter og at det er nær forskingsinstitusjonane i Trondheim.

Forsøket på å etablere Grytdalen som eit referanseområde for biologisk mangfald og forsking gjekk ikkje gjennom i 2014, men miljøvernministeren hadde opning om ny vurdering seinare. No blir det gjort eit nytt forsøk.

Etter initiativ frå Naturvernforbundet i Orklaregionen og Grytdalens venner, vedtok Orkland kommunestyre einstemmig 24.06.2020 å be Klima- og miljødepartementet om å setja i gang ein prosess for å etablere Grytdalen som eit nasjonalt referanseområde for biologisk mangfald og forsking, med jaktforbod i den sentrale delen av Grytdalen (20 km2).

Naturvernforbundet i Trøndelag ber Klima- og Miljødepartementet leggja vekt på det breie samarbeidet mellom kommunen og natur- og friluftsorganisasjonar i denne saka.

Vedtatt av Fylkesårsmøtet i Naturvernforbundet i Trøndelag oktober 2020.