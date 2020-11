Spis norsk nå og bli med på å ruste landet til neste krise

ST-debatt

Det ønsker vi i Meldal Bygdeungdomslag å motbevise. Gjennom Norges Bygdeungdomslags aksjonsuke, som i år handler om norsk mat, ønsker vi å belyse godene landbruket i Norge fører med seg. Samtidig vil vi påvirke forbrukeren til å handle mer norsk mat før samfunnet gjør irreversibel skade på landbruket!

Landbruket er grunnmuren i veldig mange distriktssamfunn i Norge. Bonden gir livsgrunnlag for lokalt næringsliv, foredlingsindustri og handel gjennom verdiene som skapes i jorda. Matindustrien er Norges største fastlandsindustri med over 100 000 sysselsatte (landbruk.no). Skal vi kunne stole på at vi har mat fra den norske bonden, slik vi gjør i dag også i fremtiden, må vi kjøpe norsk mat nå.

Norge er på ingen måte et land skapt for produksjonseffektivt landbruk. Av vårt totale landareal er bare 3% dyrka mark, og bare en tredjedel av dette egner seg til å dyrke noe annet enn gras. Med andre ord er vi avhengige av å utnytte drøvtyggere som kua og sauen for å foredle ressursene våre til spiselig mat. De arealene som egner seg til å dyrke korn og grønnsaker skal selvfølgelig brukes til det, men det er viktig å anerkjenne drøvtyggeren som en viktig del av et bærekraftig norsk kosthold.

At Norge ikke driver et produksjonseffektivt landbruk er på ingen måte et argument for å importere billigere mat fra Europa eller andre kontinenter. Det er i et lands beste interesse å opprettholde en sterk matproduksjon, både av beredskapsgrunner, men også på grunn av klimaet. Et klimavennlig kosthold bør være basert mat som har reist så lite som mulig før det havner på tallerken. Fårikål og kjøttkaker er altså på alle måter en viktig del av et sunt og bærekraftig norsk kosthold.

Et land som baserer kostholdet sitt på importert mat gjør seg selv en bjørnetjeneste. Uten en stabil matproduksjon gjør en seg til offer for store multinasjonale selskaper som får stadig større makt i verden samtidig som en er utrolig sårbar når neste matvarekrise treffer verden. Det norske importvernet er dermed et helt nødvendig beredskapstiltak som er med på å sikre det norske landbruket mot produksjon i lavkostland og store prissvingninger.

For at vi skal spise norsk mat i framtiden må matvarekjedene og forbrukere være med på dugnaden. I 2020 har vi sett bekymra forbrukere som har vært på krisehandel før landet stengte ned 12.mars. For at vi skal kunne ha mat til krisetider må vi satse på matproduksjon i vanlige tider. Løsningen på dette er veldig enkel; kjøp og spis norsk mat!