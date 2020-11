Legg travbanesaken i skuffen!

ST-debatt

Jeg deltok på siste kommunestyremøte der man stemte over Jacobsens klage på ekspropriasjon av kornjord til travbane. Flere ga uttrykk for at dette har vært en lang saksbehandling. Nå begynte man tydeligvis å bli lei, og ville ha saken ut av verden. Derfor stemte alle for ekspropriasjon, med unntak av en håndfull backbenchere fra SV, MDG og Rødt.

For en observatør virket denne stemmegivningen absurd. Er det bare på de bakerste benkene fornuften er plassert? Den burde i hvert fall være representert oppe på ordførerpodiet. Og er det virkelig ingen fra de største partiene som har betenkeligheter i denne saken? Har de på fritt grunnlag vurdert konsekvensene, eller har de bare tenkt at flertallet har rett? Eller valgt å følge partipisken – det er mest behagelig.

I Malvik var Arbeiderpartiet førende i å berge matjorda. I Orkland er Ap bundet til masta på det nedbyggingskåte Senterpartiet. Men jeg regner med at noen Ap-meldalinger som har arvet saken gjennom kommunefusjon, kan ha vond smak i munnen.

Har ordfører og rådmann sørget for god nok utredning av følgene av vedtaket? Burde «Risikovurdering for travanlegg i Orkdal», av Trond Rønningen vært vedlagt saken? Rønningen sitter i styret for Trondheim Travselskap, og han er opptatt av at prosjektets totalkostnader er klarlagt før spaden settes i jorda. Rønningen har ledet og leder store utbyggingsprosjekter (bl.a. Biogass-anlegg i Orkdal), og det er liten grunn til å tvile på hans kompetanse. Noen av de røde lamper som lyser i hans notat burde vel vært utredet i kommunens regi før vedtak av ekspropriasjon og byggestart?

Prosjektet bygger på to pillarer: Jordflytting og en omregulering av området fra jordbruk til camping i 1989. Angående det siste, så er jordvernet mye sterkere i dag enn for 30 år siden. Kravene til jordflytting er skjerpet, og er økonomisk krevende når forskriften følges. Det vil også være en begrensning på hvor mange ganger man kan gjøre et slikt grep.

Forhistorien til saken er spekket med urent trav, og det gjør meg skremt. Hold kommunen unna Travet, tenker jeg. Derfor er mitt råd til travbanetrette politikere som vil slippe mer sakspapirer, og som risikerer at saken kommer tilbake som en boomerang: Legg saken i skuffen. Det vil være en lykkelig slutt. Og mye god kornjord blir spart. Vi får mer bruk for korn enn trav og spill.

Arne Asphjell