Derfor forlot jeg Ap

ST-debatt

Det er naturlig å spørre seg hvor ivrige er disse representantene i å ivareta byen Orkanger sine interesser? Orkland Arbeiderparti hadde i sitt program som de gikk til valg på at «Vi ønsker en helhetlig sentrumsplan for Orkanger, hvor dagens handlegate danner tyngdepunktet og utvikles som levende og attraktiv bykjerne.»