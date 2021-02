Statlige moderasjonsordninger i barnehage og SFO må kompenseres i sin helhet i alle kommuner

ST-debatt

I de siste årene har det kommet en rekke statlige moderasjonsordninger i den norske barnehagen og i skolefritidsordningen - for eksempel reduksjon i foreldrebetalingen for familier med inntekt under et bestemt nivå, gratis kjernetid og søskenmoderasjon.

Disse ordningene har i de siste årene blitt gradvis utvidet og regjeringen har uttalt at intensjonen er å gjøre det økonomisk lettere for familier med lavere inntekt å benytte seg av tilbudene. Dette er i seg selv en god intensjon, selv om en kan være uenig i valget av virkemiddelet.

Det som likevel er problematisk med gjeldende moderasjonsordninger, er statens mangelfulle finansiering av disse.

Det er kommunene som har ansvaret for å oppfylle foreldrenes rett til reduksjon i foreldrebetalingen og gratis kjernetid, og det gjelder for både offentlige og private institusjoner. Det er med andre ord kommunene som bærer den reelle merkostnaden for å drive barnehage og SFO med redusert foreldrebetaling. Stortinget sier at denne ordningen er fullfinansiert - det er beregnet hva den koster de norske kommunene til sammen, og tilsvarende sum er lagt inn i statsbudsjettet.

Likevel er det slik at når den samlede potten fordeles mellom kommunene, er det mange som står igjen med en større utgift enn det de får av kompensasjon.

Fordelingsmodellen er altså ikke rettferdig, og mange kommuner må bruke mer penger fra egne budsjetter for øvrig for å kompensere for bortfall av inntekt som følge av redusert foreldrebetaling -som skulle vært statlig finansiert. Dette går utover tjenestetilbudet i disse kommunene.

Det koster ikke mindre å drive gode barnehager og skoler på de plassene der mange familier har rett til reduksjon i betalingen for barnehage og SFO. Derfor mener Orkland Arbeiderparti at finansieringsmodellen for de statlige moderasjonsordningene pr. dags dato er urimelig, og må endres. Norske kommuner må få kompensert det reelle inntektsbortfallet sitt som følge av statlige moderasjonsordninger, i sin helhet. Dette fortjener kommunene og deres innbyggere!