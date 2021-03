Region og kompetanseutvikling i Orkland

ST-debatt

På den tiden har jeg sett hvilke kvaliteter vår egen region og kommune har for å kunne utvikle seg sammenlignet med andre regioner i fylket. Vi opplever stor framgang med et stadig bredere næringsgrunnlag i flere deler av kommunen, samtidig som den kjente og veletablerte industrien og flere næringer går godt. Likevel nevnes sjelden Orkland eller regionsenteret Orkanger når Trondheim-Steinkjer omtales som den viktigste aksen for videre utvikling i fylket. Nord for Trondheim finnes flere sterke bysentrum som i større grad har lyktes bedre med sentrumsutvikling, kompetansearbeidsplasser og boligtilflytting.

En kommune som Orkland med regionsenteret Orkanger bør har ambisjoner om å ta en større plass i utviklingen av Trøndelag. Et fylke som omtales som ett av de mest innovative regionene i Europa, og som i 2022 får status som European Region of Gastronomy.

Samfunnet gjennomgår kontinuerlig nødvendige reformer og strukturendringer fordi teknologien, kunnskapen og mulighetene endrer seg. Digitalisering og ny teknologi bidrar til å flytte tjenestene dit vi velger å bo eller drive næring fra. Samtidig endres også hvordan etablerte bedrifter jobber, og markeder utvikler seg. Offentlig sektor hverken kan eller bør være annerledes. Men endringer i kjente samfunnsstrukturer utfordrer oss, og refleksen sier for ofte at vi bør i revers. Dette gjør at det blir mer naturlig å stritte imot endringer, enn å se hvilke nye muligheter som oppstår i kjølvannet av den. På denne måten mener jeg de tidligere kommunene og til nå Orkland, over tid har tapt kompetansemiljø, viktige strukturer og forutsetninger for å bygge videre på et mer attraktivt og framtidsrettet samfunn. Dette kan forhåpentligvis endres.

Nylig oppsto en mulighet for Orkland. Hvordan vi velger å tilnærme oss den, kan avgjøre hvordan vi kan løse flere av våre utfordringer knyttet til regionsenter- og tjenesteutviklingen. Regjeringen har valgt ut Orkland sammen med 3 andre kommuner i landet til å utvikle et pilotprosjekt for hvordan de statlige tjeneste skal fungere, og utvikle seg i lokalsamfunnet. Sammen med de aktuelle tilstedeværende statlige etatene i Orkland, Statsforvalteren, Fylkeskommunen får kommuen en unik mulighet til å selv definere hvilken rolle vi ønsker å ta som vertskap for de statlige tjenestene framover. Mitt ønske er at vi nytter denne muligheten til å bygge regionsenteret og kompetansemiljøene med en kvalitativ statlig tjeneste som oppleves nær, og gir mulighet for hele den nye kommunen og Trøndelagsregionen sør for Trondheim.

Orkland huser og er vertskap for statlige aktører som Politiet, Skatteetaten, NAV, Statens Vegvesen og BUF-etat. Til sammen utgjør disse statlige etatene over 100 viktige kompetansearbeidsplasser i en region som både fortjener flere, og er strategisk plassert for å videreutvikle et godt desentralisert kompetansemiljø. Betingelsen er et politisk miljø som ser behovet for et sterkere regionsentrum som gagner hele den nye kommunen. Som næringsutøver og innbygger fra de mer periferie stedene i Orkland, mener jeg god infrastruktur, digital tilgang og et sterkt regionsentrum med et variert privat næringsliv sammen med brede offentlige kompetansemiljø er viktige for at jeg også i framtida kan bo der jeg bor. For meg er det naturlig å tenke at det ikke er motsetninger mellom regionsenterbygging og en spredt bo- og næringsutøvelse. Tvert imot.

Nøkler til en positiv utvikling er økt samhandling, og nye uredde tanker for hvordan offentlige tjenester tilbys. På tvers av de statlige tjenestene og mellom de ulike forvaltningsnivåene.

Selv om lokalisering og en eventuell samlokalisering ikke er en forutsetning i pilotprosjektet «Statens Hus», er dette elementet viktig for den ene statlige aktøren. Politiet som representerer den største statlige tilstedeværelsen i Orkland, er godt strategisk plassert i regionbyens sentrum. Det bør de fortsette med. Men skal de utvikle seg videre og få mulig selskap av andre statlige aktører trenger de moderne og attraktive lokaler. Den lokale debatten kretser i dag rundt behovet og nødvendigheten av en ny sentrumsplan og regulering av ST-kvartalet. Flere gode innspill og sterke meninger, men jeg savner flere stemmer og overordnede tanker om fornyelse og de behov et endret næringsliv har for moderne lokaliteter. Tankesett som spinner rundt bevaring og et ønske om å få fortiden tilbake, vil ikke løse framtidas behov for regionsenteret.

Det handler om å se framover, og være modig, klok og nær.