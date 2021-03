Sentrumsplan før godkjenning av nytt ST-kvartal

ST-debatt

Nå starter arbeidet med å godkjenning av byggeplanene forfra, og vi får nå mulighet til å behandle og utforme en sentrumsplan først og deretter behandle utbygginga av ST-kvartalet

Som en del av kommuneplanens arealdel skal det lages en egen sentrumsplan for Orkanger. Ap gikk i sitt program før siste kommunevalg ønsker en «helhetlig sentrumsplan for Orkanger, der dagens handlegate danner tyngdepunktet og videreutvikles som en levende og aktiv bykjerne».

Dette er SV enige i.

Nå kan utbyggingen av dette kvartalet tilpasses bestemmelsene og retningslinjene som vil bli fastsatt i sentrumsplanen når den er ferdigbehandlet.

I Høyer Finseth-rapporten ble nabobygget til ST-bygget, Apotekergården i Orkdalsveien, anbefalt brukt som veiledende for byggeskikken i Orkdalsveien på Orkanger sentrum. Et bygg som er dobbelt så høyt som dagens ST-bygg, med svalganger mot gata og med leiligheter i første etasje er ikke i tråd med byggeskikken som Apotekergården er et godt eksempel på.

ST-kvartalet er en så stor og en så sentral del av Orkdalsveien på Orkanger at bygget vil sette preg på sentrum og virke retningsgivende på framtidig utbygging.

Sentrumsplanen må fastsette retningslinjene for nye bygg i Orkdalsveien.

Når sentrumsplanen er ferdig, kan utbyggingen i ST-kvartalet tilpasses retningslinjer og bestemmelser i sentrumsplanen, slik at byen Orkanger fortsatt kan beholde en bykjerne med et helhetlig og gjennomført preg og byggeskikk.

SV har levert en interpellasjon om sentrumsplan for Orkanger til møte kommunestyret 3. mars 2021 med følgende forslag til vedtak:

Utbygging av ST-kvartalet behandles etter at sentrumsplanen for Orkanger er behandlet og vedtatt.