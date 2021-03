Hvorfor bygge nytt bibliotek?

ST-debatt

Kommunestyret i Heim har med stort flertall besluttet å bygge nytt bibliotek på Kyrksæterøra. Prosjektet har utløst store diskusjoner og spørsmål omkring nødvendigheten av ei slik satsing i ei tid med anstrengt kommuneøkonomi.

Det har lenge blitt arbeidet med å skaffe nytt bibliotek med moderne funksjoner. Kommunestyret i gamle Hemne vedtok i sin kommuneplan allerede i 2014 følgende; «biblioteket i Hemne skal tilrettelegge for å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet» og videre «biblioteket skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.»

På denne tiden var det tverrpolitisk enighet om å skaffe det flotte tettstedet vårt ei kulturell «storstue». Det endte med at kulturen ble forsøkt samlet på det som nå heter Kulør'n. Ikke akkurat noen storstue, men et godt kulturløft i tråd med kommuneøkonomien. Her ble Fritidsklubben og Kulturskolen samlet og vi fikk endelig ei god løsning for kinosal som var et savn på kommunesenteret Kyrksæterøra. Det har helt siden kjøpet av Kulør'n vært jobbet med planer om å innlemme et moderne bibliotek i kulturhuset vårt. I dag har bibliotekene et samfunnsoppdrag som stiller omfattende krav om aktualitet, allsidighet og tilgjengelighet. Tilbudet skal være for ALLE i kommunen. Nå har saken kommet fram til realitetsbehandling.

Hemne kommune har alltid vært god på kultur. Nå ønsker vi at Heim kommune også skal være en ledende kulturkommune. I dette kulturbildet er det viktig å etablere et godt bibliotek på Kulør`n hvor biblioteket blir en arena for aktivt fellesskap, et møtested og aktivitetsarena for hele det lokale kulturfeltet. En samlokalisering av kulturen vil bidra til å kunne nå denne målsettingen. Dessuten vil en slik samordning gi synergieffekter som bedrer det totale kulturtilbudet.

Det er kjent at samkjøringen av den nye kommunen har gitt oss økonomiske utfordringer. Derfor er det utfordrende at bibliotekprosjektet kommer nå da det gjennomføres stram økonomistyring. Gjennom samkjøring av tidligere lån på Kulør'n og nytt låneopptak på nybygg bibliotek, har administrasjon lagt fram prosjektet slik at det ikke representerer en ytterligere belastning på driftsbudsjettet. Derfor har flertallet sagt at vi ønsker å realisere bibliotekprosjektet nå. Vi har stor tro på dette prosjektet og erfaringer fra andre kommuner viser at der det investeres i bibliotek. blir de også benyttet.

Kulør'n er i dag hyppig besøkt i løpet av ei uke. På dagtid kan vi finne babyer sammen med sine foreldre der, og etter skoletid strømmer det på med skoleelever som mottar tilbud på kulturskolen, samt fritidsklubb for ungdom to kvelder i uka. Utenfor Kulør`n finner vi sykkelbane, trimpark og trivelige Wesselgården med grøntområder ned mot elva Søa.

Kyrksæterøra med sitt miniurbane uttrykk er valgt som administrajonssentrum i den nye kommunen vår. Det er særdeles viktig at Kyrksæterøra videreutvikles og beholder sin posisjon som et regionalt sentrum, og flertallet i kommunestyret mener at bibliotekprosjektet har et potensiale som bør utnyttes nå. Et sterkt sentrum vil hele kommunen være tjent med.

Ikke alle deler denne oppfatningen. Halsalista og FrP stemte imot å bygge biblioteket på Kulør'n. De mente at det ikke var rette tidspunktet for å bygge nytt bibliotek på Kyrksæterøra, samtidig som de satte spørsmålstegn ved økonomien i prosjektet. Men da det kom fram forslag fra Halsalista om å bruke planene til bibliotek for å bygge det på Liabø, stemte begge partiene for dette. Det bevitner at det hverken er penger eller tidspunkt som er problemet, men en ny kamp for å sette grendene opp mot sentrum.

Heim kommune har i utgangspunktet et rikt og variert kulturliv. La oss sammen tilstrebe å videreutvikle kulturlivet slik at vi fortsatt kan omtale oss selv som en god kulturkommune.

Kjell Øyasæther, Heimlista

Marit Liabø Sandvik, Heim Arbeiderparti