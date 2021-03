Orklaparken forlengelse Forve-Vormstad: Kortsiktig, upraktisk og feilprioritert tiltak!

ST-debatt

Joda, vel og bra med flere turstier, og ikke minst folkehelse, men skal man først se på helsetiltak hadde det vært greit å sett litt større og langsiktig på denne strekningen, og heller prioritere en løsning som tjener innbyggerne i det daglige fremover.

Det har jo mange år vært diskutert gang og sykkelvei Forve-Vormstad, noe det virkelig er behov for med den økte trafikkmengden på fv65, men å tro at en forlengelse av Orklaparken langs elva vil løse dette behovet som det så fint ble fremstilt i lokalavisa 20.02.2021, er bare tull, og oppfattes som et ‘’hån’’ mot innbyggerne.

For en gang og sykkelvei bør vel ligge ved der folk bor og har behov for å ferdes om den skal komme til nytte i det daglige.

En slik tursti vil nok mest komme til nytte for orklendinger som ønsker å ta søndagsturen litt lengre oppover eller nedover dalen i idylliske omgivelser.

Et annet spørsmål er hvordan Orkland kommune ser for seg en fremtidig gjennomfartsvei (fv65) oppover dalen? For standarden/grunnforholda på veien er jo som kjent for dårlig til dagens krav, så derfor kun nødreparasjoner blir prioritert.

Statens vegvesen ser på ny og etter min mening lite gjennomtenkt trasevalg for ny fv65 på deler av denne strekningen (se bilder), noe som berører allerede etablerte lokale turstier/turterreng.

Med unntak av den nye skisserte Forve bru, ser jeg på disse utbedringsforslag som ‘’brannslukking’’!!

Skal man tenke trafikksikkerhet fremfor idyll så burde kommunen og Statens vegvesen prioritert ny gjennomfartsvei oppover dalen, og denne burde ligge LANGS ELVA, noe som er mest praktisk på denne strekningen mtp. avstand fra bebyggelse, behov for kryssinger, rette og flate strekk, grunnforhold mm..

Dette var vel et tema allerede en gang på 80-tallet, men ble vel da prinsipielt nedstemt?

Når det nå også planlegges nok en norgesrekord i jordflytting langs den gamle oppbrukte fv65 blir jeg ikke overrasket om temaet ‘’ny trase’’ kommer på bordet igjen, da nye nødreparasjoner må til.

Men forstå meg riktig, jeg ønsker både travpark, fabrikker og annen industri velkommen til dalen da dette er viktig for å sette en kommune i vekst enda tydeligere på kartet, men for all del… ikke glem adkomsten som må stå i forhold til dette.

Den første problemstillinga som dukker opp blir sikkert laksefiske, men dette lar seg nok løse like godt her som andre steder i landet om man ønsker å prioritere et fungerende veisystem og ikke minst trafikksikkerhet!

Synd å måtte si det, men er redd for at en realisering av dette Orklaparken-prosjektet vil sette en stopper for en fremtidig fungerende løsning som gagner hele samfunnet, så hvorfor ikke slå flere fluer i en smekk:

Forslag:

Ny gjennomfartsvei langs elva der planlagt Orklapark er tenkt fra Forve til Vormstad, kun med avkjøring til Kvåle, enkelt og stødig terreng.

Få også med planlagt kloakkledning og pumpestasjoner ved samme trase.

Med tidligere skissert Forvebru fra Best’n til Solhusøran (se bilde), åpner det for at ene feltet på gammelbrua kan benyttes til gang/sykkelbane.

Dagens fv65 på strekningen vil da bli kvitt gjennomfart og tungtrafikk, og ÅDT vil bli mindre enn på 70-tallet fordi veien kun vil bli brukt til lokaltrafikk på samme måte som Orkanger -Øysand.

Foreslått utretting av «Hallguttusvingen» vil ikke være nødvendig.

Behovet for gang/sykkelbane langs fv65 vil heller ikke være tilstede, da gammelveien kan benyttes til dette i tillegg til å fungere som en lokalvei med nedsatt fartsgrense.

Prosjekt belysning kan flyttes til gammelveien Torshus-Vormstad, noe som vil være drøyt 1 km kortere enn ved tenkt Orklapark.

Nye tenkte tilførselsveier v/By vil ikke være nødvendig, noe som heller ikke ville fungert optimalt for beboere på strekningen om de skal sykle/gå til naboer i grenda eller gå til skolebussen.