Etiske retningslinjer og politikk i Orkland, på billigsalg?

ST-debatt

Den omtalte hendelsen, med påstand mot påstand, har visstnok skjedd etter et politisk møte i 2019. Avisas interesse oppsto da gruppeleder for Arbeiderpartiet, Trude Tevik Gulbrandsen, viste til denne hendelsen under kommunestyrets behandling av Etiske retningslinjer i Orkland kommune 7. april i år.

Kontrollutvalget reagerer

I samme møte var Møteprotokoll for kommunens kontrollutvalg 02.03.21 referatsak. Jeg som representant for Småbylista kommenterte Kontroll-utvalgets sak: «Forvaltningsrevisjon byggeprosjekter – utsatt frist for levering av ferdig rapport».

I møtereferatet sier Kontrollutvalget at en ser svært alvorlig på at det responderes sent på henvendelser til kommunen, både når revisjonen tar kontakt og når innbyggerne tar kontakt.

Kontrollutvalgets oppgave er å påse at det årlig utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet. I protokollen refereres Forvaltningsrevisor som sier at det er vanskelig å sette en frist for levering av ferdig rapport på grunn av problemene de opplever når det gjelder svar fra administrasjonen på forespørsler som blir sendt.

Dette er den alvorligste kritikk fra Kontrollutvalget jeg har lest i mine 25 år i lokalpolitikken. Her får vi en beskrivelse av administrasjonen der det responderes sent på spørsmål fra det kontrollerende organ, som utløser kritikk fra organet, utsettelse av viktig kontrollarbeid og saksbehandling i utvalget.

Etiske retningslinjer

I kapittelet Respekt i de Etiske retningslinjer står følgende: «Vi skal møte innbyggere, brukere og kolleger med respekt». At det responderes sent på henvendelser til kommunen, både når revisjonen og innbyggerne tar kontakt, vil ved de nå vedtatte Etiske retningslinjene, bli vurdert som brudd på retningslinjene.

Spørsmål til redaktøren

Avisa Sør-Trøndelag har valgt å ikke å omtale den alvorlige kritikken fra Kontrollutvalget, men velger heller å sette fokus på en to år gammel episode mellom to politikere. Hvilke journalistiske vurderinger som ligger til grunn for dette, er vanskelig å skjønne.

Synes virkelig redaktøren at omtalte episode mellom to politikere fra 2019 er viktigere enn Kontrollutvalgets alvorlige kritikk av kommunen?

Orkanger april 2021