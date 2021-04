Sykepleiemangelen er prekær

ST-debatt

Rasmus Skålholt (sp) krever ifølge Avisa Sør-Trøndelag 24/4 svar fra fylkesrådmannen og ber om en orientering på hva fylkeskommunen kan bidra med for å styrke den desentraliserte sykepleierutdanningen.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) Orkland er svært glade for at politikere ser alvoret i sykepleiemangelen og ønsker å gjøre noe med denne. NSF Orkland ønsker i den forbindelse å komme med noen velmente innspill.



Sykepleieutdanningen er en svært populær utdanning og vi er helt enige med Skålholt i at den er viktig å satse på. Men å øse vann i ei bøtte uten bunn gir ikke hele svaret, for livet som sykepleier må også gjøres levelig. Alt for mange sykepleiere i dag jobber med andre ting enn sykepleie. Her kommer noen innspill fra oss til hva som kan bidra til å få flere sykepleiere til Orkland kommune:

Gode stipendordninger fra kommunen under utdanningen bør forsøkes.

Videre økonomisk støtte etter endt utdanning bør brukes som virkemiddel på steder hvor det er vanskelig å rekruttere personell, her f.eks. i Krokstadøra.

Tilbud om delvis subsidiering av bolig/ barnehageplass vil med stor sannsynlighet gjøre det lettere for sykepleiere å bosette seg i distriktene.

Reell mulighet for etter-/ videreutdanninger for å øke kompetansen på arbeidsplassen vil være et godt virkemiddel

Gode arbeidsforhold og trivsel på arbeidsplassen er helt avgjørende. Det må være nok folk på jobb slik at det oppleves tilfredsstillende å være helsepersonell. Det må ikke planlegges med minimumsbemanning da det er helt essensielt å ta høyde for sykemeldinger, svangerskapspermisjoner osv.

Det er ikke bare under lønnsoppgjør vi bør snakke om lønn. Det må finnes en reell forhandlingsmulighet når behovet for å beholde eller rekruttere personell er til stede.

Hele stillinger og en lønn og leve av er en selvfølge.

Ja, det vil være snakk om penger – men hvor mye er merkostnadene av å drive med brannslukking versus planlagte utgifter? Hva vil merkostnadene til helsetjenesten være hvis man satser på sykepleiere versus å betale døgn-bøter til sykehus for ferdigbehandlede pasienter? Det er nok verdt et regnestykke.

Hovedansvaret for en tilfredsstillende sykepleiedekning ligger ikke kun hos nasjonale myndigheter. Lokale politikere og kommunen som arbeidsgiver må også ta sitt ansvar.

Skålholt har rett i at sykepleiemangelen er prekær, og NSF Orkland utfordrer Orklands politikere til å være mer offensive og ta ansvar i egen kommune. Vi i NSF går gjerne i dialog med dere for å se på effektive virkemidler som kan brukes for å få rekruttert sykepleiere til vår kommune. Ta gjerne kontakt.