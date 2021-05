Foreldre, finnes de?

ST-debatt

Våre barns skole er en av disse, og nå befinner vi oss et sted midt imellom drittlei og frustrert.



Vi har brukt mye tid på å lese oss frem til hva vi som foreldre kan gjøre. Det florerer av informasjon der ute på det store internettet om hva skolen kan gjøre for å bedre mobbing og uro. Det rådes om å etablere en sterk felles ledelse, elevene må kartlegges, relasjoner og tillitt må bygges, handlingsrom må snevres inn, læreren må ha et voksent vidsyn, lærere må ha en back-up-plan og skoleledelsen må være aktiv og målrettet. Men ingenting om hva vi foreldre kan gjøre. Selvfølgelig er det lettere for lærere å avdekke mobbetilfeller, eller det bør være lettere for en lærer å avdekke det. Vi opplever at kommunikasjonen mellom hjem og skole fungerer hvor eleven er «aktivt deltakende», men det hjelper ikke. Vi står og stanger hodet i veggen, og det har vi gjort i over 3 år. Ingen av oss har barn som er «aktivt deltakende» i verken uro, mobbing eller andre faktorer som utløser et dårlig klassemiljø. Men vi har det vi kaller «ofre» for et dårlig klasse- og læringsmiljø. Dette er ensbetydende med at vi får svært lite informasjon hjem om hva som har foregått, og det føles frustrerende, fordi våre barn rammes av det. Dette kommer til syne i form av skolevegring, lav måloppnåelse, usikkerhet og sinne.



Så, foreldre. Hvor er dere? Det er bare så mye lærere og skole klarer. Hva gjør du når du får den telefonen hjem? «Hei, dette er Kari-Ingolf fra skolen. I dag har Lars-Kristine rett og slett vært et rasshøl» Helt ærlig, hva foretar du deg? «Kurt-Lise kalte læreren sin pedo i dag, stengte han ute av klasserommet og med det samme så kalte han Trine-Torgeir tjukk og stygg». Hva gjør du? Får det konsekvenser, eller velger man rett og slett å feie det under teppet, mens barnet får både skjermtid og utetid med vennene sine? Hva gjør du når det dukker opp falske tiktok-kontoer med skolenavn, som er laget i hensikt å mobbe medelever? Tenker du at det faktisk kan være ditt barn som har lagd den? Eller velger du enkleste utvei og tenker at gullungen ikke finner på noe så ondskapsfullt? Finner du på en unnskyldning for deg selv, som gjør at det blir lettere å leve med det faktum at du er i ferd med å oppdra et sabla rasshøl? I mange tilfeller tror vi dessverre dette er mer regelen, enn unntaket. Og selvfølgelig vet vi at dette er nyansert, det er ikke enten svart eller hvitt.



«Ikke bry deg om dem», «Overhør det de sier», «Lat som at du ikke ser dem». Hvem har vel ikke sagt akkurat disse frasene til barnet sitt, når det har vært utsatt for en eller annen form av ubehageligheter, flåkjeftede kommentarer og stygge blikk. De aller fleste av oss. Og dette gjør at vi er i ferd med å oppdra en generasjon med ofre. Offergenerasjonen. Hvor motparten blir rasshølgenerasjonen. For om rasshøl får være rasshøl, og ofre blir oppdratt til å være ofre så blir den gråsonen midt imellom utvisket. Og det er dagens foreldregenerasjon som står for dette middelmådige arbeidet vi liker å kalle oppdragelse. Slutt med det!



Lær barna å stå opp for seg selv. Lær de samtidig om respekt og empati.

Lær de å bli gode, rettferdige mennesker. Det gagner ikke bare deg selv og barnet, men det gjør det også slik, at de som må omgås avkommet ditt gjør det fordi de har lyst. Og det vil vi si er en kjempefordel.