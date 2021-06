Hva skjedde, Iversen Stokke?

ST-debatt

Det er en etterlysning jeg og Frp har stått i bresjen for hele veien. Frp var også det eneste partiet i bystyret i Trondheim som stemte for et fullverdig toplanskryss på Klett tilbake i 2013. Alle de andre partiene, inkludert Senterpartiet, stemte imot dette.

Iversen Stokke forventet både penger og beklagelse av samferdselsminister Hareide og andre representanter fra regjeringspartiene i denne avisen 23. mars i år. «Jeg forventer at regjeringens representanter rydder opp, finner penger og gir de som kjører der og har betalt bompenger i årevis, en beklagelse og midler til full utbedring» uttalte Iversen Stokke.

Skuffelsen og overraskelsen var derfor stor da vi behandlet Nasjonal transportplan, som noe av det siste vi gjorde på Stortinget før sommeren, fant ut at Senterpartiet hadde droppet hele saken. I og med at Gunn Iversen Stokke og flere andre senterpartister har vært høye og mørke i denne saken forventet vi at Senterpartiet ville sette av penger til fullverdig Klettkryss de neste 12 årene, men ikke en eneste statlig krone vil de bruke på dette viktige prosjektet. Det er nesten fristende å spørre om Iversen Stokke vil komme med en beklagelse til velgerne og bilistene, lik den hun mente at regjeringspartiene burde komme med.

Vi i Frp foreslo i vår alternative NTP å sette av 475 millioner kroner til fullverdig toplanskryss på Klett. Vi foreslo å gi dette prosjektet til Nye Veier. Det stemte alle andre partier imot. I samferdselspolitikken går det et skille mellom Fremskrittspartiet og alle andre partier – bare vi ønsker å bygge landet med statlige midler.

Nå er det klart at Senterpartiet ikke ønsker å sette av penger til krysset på Klett, men det gjenstår ennå å se om de ønsker å beklage dette overfor velgere og bilister som i en årrekke har betalt bompenger på veien. Jeg tviler på at det vil skje.