ST-debatt

Kjære AtB, som frakter våre barn trygt til og fra skolen hver dag – takk for det!

En varm og fin junidag i år var våre håpefulle på tur hjem etter endt dag, på tampen av skoleåret, fra Follo til Meldal – i skolebuss. Skolesekken var byttet ut med annen sekk eller bag, da det er både turer og bading på planene.

De sitter på en buss der de, på grunn av pandemi, ikke har forevist busskort på et år. En av smittevernrestriksjonene på bussen er at de går inn bak og ikke oppholder seg ved bussjåføren. Noen har kanskje i løpet av året blitt litt ”sløvere” til å huske kortet som de aldri foreviser – i hvert fall ikke om de ikke tar rutebuss... Andre hadde vel bare kortet i skolesekken, som ikke var med denne dagen, mens noen hadde fått seg ny jakke.

På turen kommer også to kontrollører på bussen. De hadde nok dessverre ikke hørt særlig om smittevern. Skoleelevene fikk, en etter en, en av dem plassert ved siden av seg med verken en eller to meter avstand, og dessuten uten munnbind! Hvor har disse oppholdt seg det siste året? kan man tenke – også i embets medfør da!

Oppdraget deres var å samle inn penger. 900 kroner i bot fikk de, for at busskortet lå hjemme, selv om dette var gyldig! Ei slapp unna, fordi at de ikke rakk å kontrollere alle. Ei spurte om hun kunne kjøpe seg billett, men nei da – det var for sent!

Altså, AtB – deres kontrollører får altså strykkarakter i smittevern av elevene og foreldrene! Paragrafer her og der, hva med å vise ørlite grann skjønn? Skolebuss, ikke vist kort på et år, sommerdag og tursekk - få penger inn på annet vis, der gebyr er berettiget!