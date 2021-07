De unge velger yrkesfag

ST-debatt

Ifølge Statistisk Sentralbyrå vil Norge ha behov for 88 000 flere fagarbeidere fram mot 2035. Da er det positivt å registrere at det i år er flere elever som har søkt seg til yrkesfag enn til mer teoretiske studieforberedende for sitt videregående opplæringsløp. I år er det nemlig 1900 flere søkere til yrkesfag enn til studieforberedende på vg1. De siste årene har omtrent halvparten av elevene søkt seg til yrkesfag, mens andelen i år er på 52 prosent. Det er ei utvikling kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) er godt fornøyd med. - Norge trenger flere fagarbeidere. Denne regjeringen har over flere år satset på yrkesfag, og det gir resultater. Flere søker seg til yrkesfag, flere får læreplass og flere fullfører og tar fagbrevet. Det er viktig for den enkelte, men også for Norge, sier hun i ei pressemelding denne uka.

For Norge trenger altså mange flere fagarbeidere i årene som kommer. Det vil derfor være et stort behov for de ungdommene som til høsten starter på sitt videre utdanningsløp. Flest søkere er det til helse- og oppvekstfag, mens det er teknologi- og industrifag som har den største økningen i antall søkere. Da gjelder det bare at både kommuner og privat næringsliv henger med, og tilbyr de læreplassene som elevene etter hvert vil få behov for.

Men det gjelder også at foreldre til ungdom som i årene som kommer blir mer klar over de mulighetene det å velge ei yrkesfaglig utdanning kan gi. Der tror vi det er mange av oss som har blitt hengende etter i utviklinga, og som ser på studieforberedende, det mange av oss kjenner som «allmennfag» fra våre egne skoleår, er det beste for de fleste. Slik er det ikke lenger. For også med ei yrkesfaglig utdanning i bunnen, har man muligheten til å studere videre, dersom man skulle ønske det. Forskjellen er at man etter endt skolegang faktisk har ei fagutdanning, gjerne også en jobb som venter, og får lønn under utdanninga. Ungdom med fag- og svennebrev er attraktive for norske bedrifter.

Heldigvis ser det ut til at ungdommen selv har oppdaget de mange fordelene ei yrkesfaglig utdanning kan gi dem, og utviklinga er gledelig. Det er en viss grunn til å anta at for mange har valgt den teoretiske vegen fordi «alle andre» har gjort det, og fordi yrkesfagene ikke har hatt samme status som de studieforberedende programmene. En del har endt opp med ei lang utdanning de ikke har behov for - eller som det fins jobber for. Og studiegjeld attåt.