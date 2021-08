Folk har fått det for godt når de klager på måker

ST-debatt

Avisa Sør-Trøndelag hadde nylig en artikkel om en person som tilkalte politiet fordi naboen matet måker.

Politikontakt ved Orkdal lensmannskontor, Ingunn Meås, uttalte i den forbindelse: ”Å mate måker er ikke å anbefale. Det medfører masse støy, og avføring på biler og bygninger.”



Mating av måker er ikke en sak for politiet. Da Nome kommune i 2017 forsøkte å innlemme matingsforbud i politivedtektene, svarte Politidirektoratet at matingsforbud ikke hører under politiets oppgaver. Kommunen måtte dermed stryke matingsforbudet fra forskriften.



Det bør heller ikke være politiets oppgave å bidra til måkehets. Det er et lite problem at måkene gjør fra seg på bygninger og biler, i forhold til menneskenes forsøpling og forurensing. Støy er det også helst menneskene som står for. Det stemmer ellers ikke at mating av måker tiltrekker smågnagere. Måker er byens renovasjonsvesen og bidrar til å holde smågnagere borte. Enhver som har matet måker vet at hver smule forsvinner.



Med alle måkesakene som anmeldes hver sommer burde politiet heller være med å bygge opp om gode holdninger til måker. Det må ikke gå mote i å hetse måker, slik at alle føler at de må bidra med sitt. Folk blir stadig mer naturfjerne og oppfører seg som om naturlig dyreliv er det største samfunnsproblemet vi har. Det tyder på at vi har fått det for godt.

I stedet for å klage på måkene bør man finne løsninger som gjør at folk kan leve i fred med dyrelivet. Flere steder tilrettelegges det for hekking i områder med lavt konfliktnivå. På disse stedene bør måkene sikres god mattilgang. Det grunnleggende problemet er for lite mat i havet til sjøfuglene.

Vi må slutte å klage på naturlig og harmløst dyreliv, og heller fokusere på de store problemene som vår art forårsaker. Vi risikerer å miste flere måkearter, og underveis hetses de for at de prøver å overleve. Vårt avtrykk på jorda er enormt, mens dyrelivet blir stadig mer presset og tvinges nærmere mennesker. Det er vi som skaper denne situasjonen og som må finne løsninger. Det gjør vi ikke ved å fortsette å hetse dyr for deres naturlige atferd.