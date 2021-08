Fra fjøs til glamorøs

En «bivirkning» av satsinga, er det at det blir liv igjen på et gårdstun som har stått tomt i 20 år.

ST-debatt

Sommeren som vi snart har lagt bak oss, har i år som i fjor i stor grad vært brukt til ferie i eget land. Stadig flere har oppdaget hvor mange spennende opplevelser det er mulig å få med seg uten å måtte krysse landegrensene. I sosiale medier har det nærmest flommet over av flotte strender, bratte fjell, fargerike solnedganger, isblå fjorder og kortreist mat, og av overnatting i tretopper, gjennomsiktige igloer, luksuriøse lavvoer og hengekøyer.

I dagens avis kan du lese om Lene Lysklett og mannen Oddmund Løkken, som er ferske eiere av gården Tenneltunet. Lene ville skape seg en ny jobb etter å ha drevet klesbutikk i Trondheim i 25 år, og er allerede godt igang. Siden paret overtok gården i november, er det gamle kufjøset forvandlet til et spiseri, der Lene blant annet serverer sin egenutviklede fiskepudding. Og i skogen litt ovenfor gården er det bygd en gapahuk av det mer glamorøse slaget, der man kan overnatte med fjordutsikt rett fra senga.

En «bivirkning» av satsinga, er det at det blir liv igjen på et gårdstun som har stått tomt i 20 år. Jorda er forpakta bort, og ingen har bodd på gården siden årtusenskiftet. Men nå blir det igjen lys i vinduene og aktivitet i fjøset, selv om kyrne forlengst har flyttet ut, og båsene er borte. Her har det skjedd ei total forvandling, og fjøset har blitt glamorøst. Ressursene på gården blir tatt i bruk på en ny måte, men med solide gårdstradisjoner som grunnmur.

- Målet er å skape en destinasjon, forteller Lysklett, som allerede er godt igang med å realisere drømmen. Hun har tatt utgangspunkt i gårdstradisjoner hun selv er oppvokst med, og det er de opplevelsene hun ønsker å dele med gjestene sine. - Det viktigste akkurat nå, er å gi folk en opplevelse av gårdtradisjonene jeg har opplevd i oppveksten, med samling rundt dekket bord i penstua, sier hun.

Det er all grunn til å applaudere satsinga på Tenneltunet, og pågangsmotet til de som kaster seg uti slike prosjekt. Grunnlaget er lagt, med spiseriet og glamping i gapahuken. På lista over idéforslag som ble levert sammen med søknaden om bruksendring står også selskapslokale på høylåven, flere overnattingsrom, og campingplasser rundt gapahuken. Blant annet. Lene Lysklett skal bruke tid på å prøve seg fram med hvilke tilbud folk ønsker. Og det gjør hun i jobben og på arbeidsplassen hun har skapt for seg selv.