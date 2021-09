Tanker etter endt laksesesong

ST-debatt

Glad fordi turen ned til elva ikke lenger er en alternativ tidstyv. Litt trist fordi det er et helt svangerskap før neste mulighet til å friste fiskelykken langs Orklas bredder.

Jeg syns det er både spennende og avkoblende å ta disse turene og kjenne den gode forventningen etter for lengst å ha glemt nedturen etter forrige forsøk. Det sikreste med alt av fiske er at det er ytterst uforutsigbart.

Jeg leser i lokalavisa at Orkla er langt framme når det gjelder antall landet laks i sesongen 2021. Da er det selvsagt viktig å vurdere hvilken betydning dette har for laksestammen i elva.

I «gamle dager», og det er ikke så veldig mange år siden, var laksefiske en del av folks innhøsting fra naturen. Det var godt å finne fram noen lakseskiver til potetene, eller skjære noen skiver av røykelaksen til pålegg. Det var altså en liten del av sjølberginga.

Av naturlige årsaker er dette endret. Villaksstammen er mer eller mindre truet fra ulike hold. Dette har medført strenge restriksjoner i flere av de store lakseelvene, blant annet i Orkla. All sjøørret er fredet, hunnlaks er fredet etter 1. juli og den som fisker kan totalt ta livet av bare fire fisker i sesongen.

Alt dette har forårsaket en helt ny trend i laksefisket der en stor andel av fiskerne praktiserer «fang-og-slipp-fiske». Når fisken sitter på kroken, starter som det alltid har gjort, kampen om å vinne. Enten det er stilleflytende elv eller harde stryk gjør fisken sine utras og luftige sprang for å komme fri. Med flinke fiskere og godt utstyr må den oftest gi tapt og flyter utslitt, ofte med buken i været inn mot en ventende håv. Så følger pålagt veiing og måling og gjerne et fotografi eller to før kroken løses og laksen igjen inntar elvebunnen.

Jeg skjønner at også dette er begrunnet med bevaring av laksestammen. Men likevel stiller jeg noen betimelige spørsmål om denne praksisen. Når jeg søker spesifikt i fangstrapportene fra Orkla i 2021, finner jeg for eksempel at to fiskere alene har fanget henholdsvis 57 og 75 lakser. Jeg regner med at alle er gjenutsatt, i hvert fall må 124 være det. Dette er et eksempel som bare bekrefter hvordan moderne laksefiske har utartet seg. Uten å dokumentere med tall vil jeg anta at minst 80 % av all fanget laks i Orkla blir gjenutsatt.

Ingen greier å overbevise meg om at dette ikke medfører mye lidelse for mange lakser. Selv hvor flinke og skånsomme fiskerne er, er det en kamp for å vinne for både fisk og fisker. At kroken gir sår og blødninger i munn, svelg og/eller gjeller er opplagt. At frigjøring av kroken utføres med varierende skånsomhet og presisjon er også udiskutabelt.

Jeg skulle gjerne sett noen betraktninger rundt følgende: Hvor er dyrevernerne i dette bildet? Jeg leser i nyhetene om store protester på utsatt fasan og rapphøns til hundetrening før jaktsesongen. Jeg leser om strenge lover for stell og avliving av kjæledyr. Og bare for å ha det klargjort,- jeg er ikke ubetinget enig i dramatiske rop fra dyrenes beskyttere. I noen tilfeller blir skillet mellom mennesker og dyr nesten visket bort. Men likevel, hvordan harmonerer dette med det fullstendige frislippet til «fang-og-slipp» i laksefisket?

Jeg registrerer en frykt for unødvendig stor pågang av fiskere til Orkla. Da bør det kanskje vurderes om muligheten for å sette et tak på hvor mange laks én og samme fisker kan fange og slippe pr døgn, uke og sesong, på lik linje med at det i dag er et tak på antall avlivet laks. Dersom det derimot vurderes at «fang-og-slipp» ikke har innvirkning på laksestammen, vil ikke redusert antall fiskere og antall landa fisker være et tiltak av betydning. Det er ikke først og fremst de avliva fiskene som truer laksestammen i Orkla, til det er andelen alt for liten.

Visst er det moro å lure og lande fisk. Likevel,- jeg ønsker innspill rettet mot fiskens lidelser og muligheter til å overleve mer enn fokus på fiskerens kick og mestringsfølelse og elveeiernes muligheter for kjærkommen biinntekt.