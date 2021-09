Tanker og erfaringer angående kommunereformen

ST-debatt

Da det ble varslet kommunereform ble det satt i gang en hastig prosess. Det kom trusler om kutt i småkommune tillegg og vi ble fortalt at kommunene skulle få flere oppgaver som ville bli vanskelig å løse i små kommuner fordi det ville mangle kompetanse. Det ble fremhevet at det var viktig med større fagmiljøer for å drive en kommune fremover. Det ble også signalisert at det ville bli tvangsammenslåinger. Det var tydelig at her skulle reformen trumfes gjennom mens regjeringen hadde makt.

Jeg mener at denne prosessen er løst på en hastig og dårlig måte. Det ble presset gjennom fra toppen mens iniativet burde kommet fra kommunene selv utifra egne vurderinger og felles interesser. Vår nabokommune Aure ( Aure Tustna sammenslått i 2006) fikk mulighet til å styre sammenslåingsprosessen selv og hadde felles interesser for en bedret infrastruktur. Tustna med et folketall på knapt 1000 innbyggere kjente også på en sårbarhet i forhold til tjenesteyting.

Heim kommune er en av de sammenslåtte kommunene i Trøndelag. Heim ble dannet i 2020 og kom i 2021 på ROBEK lista. Statistisk sett må 35 av 43 sammenslåtte kommuner i landet kutte i utgifter. Men kommuneøkonomien er anstrengt over det ganske land. 42 prosent av kommunene som ikke er sammenslått venter å gå med underskudd i 2020.

Man ser tydelig et kommune-Norge som sliter. Andelen er svært høy for de sammenslåtte kommunene.

Hva kan årsaken være?

Statsministerens svar «De får beholde de pengene de har hatt før i ti år etterpå. Det har ikke gått ti år ennå. Så kuttet må være fordi de ikke har klart å forvalte pengene» (adressa 17 aug 2021). Ja men hva med 42 % av ikke sammenslåtte kommuner? Hvorfor går de underskudd?

En annen uttalt forklaring er at de sammenslåtte kommunene har overinvestert før sammenslåing. For Heim sin del har vi investert i nytt svømmebasseng ( som nevnt i adressa) men det er ikke belastet drifta i 2020. Derfor er det vanskelig å se at det er forklaringa. Det forklarer heller ikke det estimerte underskuddet i 2021. Det er nok en mer sammensatt forklaring men når en så stor andel av kommunene må kutte i drifta må man spørre seg om overføringene står i stil med oppgavene.

Flere kommuner peker nettopp på det. De får nye oppgaver men de er underfinansiert . En del distriktskommuner har og vil i større grad få en demografiutfordring. En usynlig vridning av inntektssystemet i små steg vil også føre til en mer anstrengt økonomi på sikt. I Heim kommune ble innbyggertilskuddet redusert med 1,9 mill i 2020, men kostnadene stiger hvert år. 70-75 % av kommunens penger går til lønn og kommunene må forholde seg til en deflator hvert år.

Når man har kontroll på utgiftene men får en overraskelse på inntektssida må det finnes en forklaring et sted. Har regjeringa overført nok penger i forbindelse med sammenslåinga? Kostet den mere i tid og krefter enn det som var forventet. Heim kommune hadde en nokså sammensatt sammenslåing. Vi hadde 2 kommuner og en tredjedel av en kommune. I tillegg ble det overgang til nytt fylke for tidligere Halsa.

Det er valgår og vi har mulighet til å velge en annen regjeringsform som vil satse mer på kommunene enn dagens regjering. Senterpartiet vil styrke kommuner og fylkeskommuner som et ledd i å styrke folkestyret for å yte best mulig tjenester. Overføring av statlige oppgaver til kommune og fylke samt redusere detaljstyring som øremerking og bemanningsnorm. Slik får flere delta aktivt i å forme samfunnet vi selv er en del av. Nye oppgaver som tillegges kommune eller fylke skal fullfinansieres.

Senterpartiet vil løfte skattesvake kommuner for at alle kommuner skal ha likeverdig økonomiske forutsetninger for å løse sine oppgaver. Dagens skatteutjevningsordning er utilstrekkelig og vil fram i tid bli enda mer utilstrekkelig med de demografiutfordringene vi står overfor.

Og til slutt ønsker ikke Senterpartiet tvangssammenslåing. Her er det kommunene som skal ønske det selv.