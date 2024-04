En viktig årsak til dette er venstresidens merkelige frykt for det private markedet. Samtidig som statsministeren selv benytter seg av privat helsevesen. Det blir veldig dobbeltmoralsk at vår statsminister benytter seg av private helsetjenester, og dermed elegant hopper bukk over de 200.000 som står i helsekøen han selv har vært med på å skape. Vi i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) mener at det viktigste er at man får god hjelp, uavhengig av om dette er fra en privat eller offentlig tilbyder.

En løsning på problemet er å sørge for at flere kan benytte ledig kapasitet hos private aktører på markedet. Slik det er i dag er det kun de rike, slik som statsministeren, som har råd til å benytte seg av private helsetjenester. Vi i FpU vil at alle skal ha mulighet til å benytte seg av både privat og offentlig helsehjelp, uavhengig av størrelsen på lommeboka. Dette vil da minske helsekøene, men også gi den enkelte friheten til å velge enten privat eller offentlig. I tillegg vil det at flere kan benytte seg av private aktører skape konkurranse, som igjen bedrer tilbudene!

Det viktigeste for politikerne bør være at alle får best mulig hjelp, på kortest mulig tid. Vi er nødt til å gjøre det vi kan for å få ned helsekøene, forbedre tilbudene og øke valgfriheten! Dette skjer ved å sørge for at alle kan benytte seg av både privat og offentlig helsehjelp, uavhengig av inntekt, slik vi i FpU vil.