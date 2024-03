Folkeopinionen har på tross av taushet og til dels negativ omtale fra sentrale maktposisjoner som NHO, har kjernekraft vunnet et folkelig fotfeste i Norge.

Flere partier åpner for å vurdere kjernekraft som en fremtidig energikilde som en sikker og miljøvennlig kraftkilde. Det virker som det kun er regjeringspartiene som stritter imot. De motsetter seg sågar en utredning av kjernekraft som en mulig energikilde.

Nå har likevel flere Ap-kommuner skrevet seg på listen som interessenter. På landsmøtet i fjor meddelte Ap at de var åpne for å vurdere alternative energikilder, deriblant kjernekraft.

EUs Vitenskapspanel og FN har meddelt at kjernekraft er den tryggeste reneste energikilde og har minst negativ påvirkning på økosystemet (klima, natur og miljø).

Ordføreren har ønske om å få utredet energibehovet for Orkland og ønsker seg en presentasjon av de aktuelle energikildene. En fornuftig fremgangsmåte, men når ordføreren i «samme åndedrag» meddeler at prosessen vil ta tid, og at Orkland vil behøve inneværende år for å utrede sin beslutning, er det en høyst overraskende uttalelse. Og da særlig på bakgrunn av oppfordringen fra de sentrale interesseorganisasjoner via parolen «raskt og effektivt».

Ordføreren har tilkjennegjort sitt syn på et møte på Bergmannsforum på Løkken forleden dag; kjernekraft er ikke en aktuell energikilde i Orkland. Et slikt bastant ståsted før de ulike alternativene er utredet, minner mer om et ytre press enn en selvstendig vurdering.

En oppfordring til ordfører Nyhus; sett fart på prosessen! Vis at kommunen jobber intensivt for å unngå at næringslivet i kommunen møter en unødvendig fremtidig strømtørke!