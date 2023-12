Ved at det ble gått fra tredeling til todeling på Lysheim og Aa skoler har en også begynt å gnage på selve beinet. Kommunen har store utgifter, og det må skjæres ned. Kommunedirektøren har derfor nå foreslått å legge ned Lysheim skole, og ungdomstrinnet på Aa skole. Argumenter kommunedirektøren bruker for å gjøre dette er mange, og handler ikke bare om økonomi, og det er disse styret i Utdanningsforbundet Orkland mener noe om.

Orkland er et stort geografisk område, med små bygder og et større sentrum. Det sier seg selv at det koster mer å drive små enheter enn store, og det må aksepteres. En kan da ikke bruke pris pr. elev som et argument for å slå sammen enheter.

Det faglige kvalitetsaspektet kan ikke måles etter størrelse på skoler. Det er god kvalitet på alle enheter i Orkland. Det er gode fagmiljø og læringsarenaer, og elevene trives. At det er vanskelig å skaffe vikarer, gjelder alle enheter, både i bygd og by. Løsningen er å øke bemanningen ved å gi flere fast ansettelse.

En kan diskutere det sosiale aspektet, men det er også subjektivt. Det er elever som sliter med å finne seg til rette på store skoler, med mange elever i klasserommet, og det er elever som trives godt på skoler med færre elever. Det viktigste er at det er fagutdanna lærere, noe det er i dag, og nok bemanning.

I fjor ble det haste-vedtatt å gå fra tredelt skole til todelt på Lysheim og på barnetrinnet på Aa skole som følge av nedskjæringer. Det har gjort enhetene meget sårbare. Bemanning må økes dersom opprettholdelse av Aa skole, ungdomstrinn, og Lysheim skole.

Nedlegging av disse skolene innebærer at noen elever får lang reisevei. Hvor mange timer hver skoledag skal en akseptere at elever fra 5 års alder tilbringer på buss? Hvordan skal trygghet ivaretas på bussen? Fokus må være på hva som er best for ungene, og det krever en helhetlig tenkning omkring barns skolesituasjon. Kostnader til skyss er ikke avklart.

Oppvekst har gått på nødbluss i mange år, og det er uforsvarlig med flere kutt.

Utdanningsforbundet Orkland ber om at politikere snur hver en stein, og bruker tid på å finne langsiktige gode løsninger før en vedtar ytterligere nedskjæringer innenfor oppvekstsektoren. Kan det for eksempel være ordninger i kommunen som ikke er lovpålagte og som kan tas bort?

Vi ber om at politikere ser etter innsparingstiltak på andre områder enn oppvekst. Det bør på sikt jobbes med en fremtidig skolestruktur for hele kommunen.