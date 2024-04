Hva ville Orkland vært uten Grønøra, Idrettsparken, Klatrehallen, Knyken skisenter, Orkla Sparebank Arena, Varig Orkla Arena, Vannspeilet, Orklaparken, Orklandbadet og sist, men ikke minst Norsk kylling, som i dag er en prisbelønt virksomhet i vår kommune. Felles for disse prosjektene, er at debatten i forkant om utbygging, arealbruk og ressursbruk. Men når det står der ferdig, er vi » alle» takknemlige og stolte! Vi blir en bedre kommune å bo i, og flere ønsker å bo sammen med oss. Kanskje vi til og med får vi flere barn som vi gå på skolene våre? I tillegg har vi mange andre anlegg og firma som gjør oss stolte.

Nå stor vi midt i en ny debatt, om blant annet utbygging av batterifabrikk i Orkland kommune. Naturvern og arealbruk er blant argumentene. Jeg er enig i at naturvern bør trumfe det meste, slik som andre overnevnte prosjekter. Samtidig må det være mulig å tenke at utvikling i trå med det grønne skiftet er en satsing vi må gjøre for å tenke nettopp grønt. Uten kunnskapsrike industriledere, modige grundere, grunneiere investorer, og tøffe folkevalgte, tillitsvalgte og frivillige, så har vi ikke oppnådd disse resultatene. Det er ikke slik at de som er for utvikling er mot natur og bærekraftig utvikling. Vi må bli flinkere til å heie på de som på vegne av fellesskapet går i front for utviklingen av kommunen vår.

Et grønt industriløft

Batterifabrikker er en del av regjeringens satsing for et grønt industriløft, som definerer syv satsingsområder: havvind, hydrogen, batterier, maritim industri, CO2-håndtering, skog og bioøkonomi. Utvidelse av batterilagringskapasiteten er en sentral del av den grønne omstillingen, fordi det muliggjør elektrifisering og økt bruk av fornybare energikilder (2023, s. 31). 9. oktober 2023 melder NRK at 450 bedrifter står i strøm-kø. Lagring av energi vil bli essensielt for å sikre en grønn omstilling i industrien. Orkland kommune er en stolt industrikommune, og et naturlig sted for en batterifabrikk.

4 500 nye arbeidsplasser

Arendal er en annen kommune som allerede har hatt ønske om batterifabrikk. Menon Economics (2022) anslår at fabrikken samlet sett ville ført til 2 500 nye arbeidsplasser, og totalt sett 4 500 arbeidsplasser i Arendalsregionen. NAVs omverdensanalyse (2023-2035) snaslår at etableringen av fabrikkene vil øke de regionale jobbmulighetene både for personer med høy og lav formell kompetanse.

I Orkland har vi allerede gjort oss gode erfaringer med flytting av jord fra et areal til et annet. Med Norsk Kylling, ble vi revolusjonerende med Norges største jordflyttingsprosjekt. 52 mål med matjordlager flyttet fra Furumoen vinteren 2017/2018. Jorda har gitt nytt liv hos en lokal gårdbruker på Vormstad i Orkland kommune. Prosjektet bidro til ny kunnskap om jordflytting og nydyrking, og vi viser at det er mulig å tenke to gode tanker samtidig. Kanskje vi kan klare å forene to gode tanker neste gang også?

Vi må jobbe sammen for å utvikle og bygge Orkland kommune. Sammen er vi alltid sterkere – og vi kan få til det meste, så langt vi våger å tenke stort for kommunen vår, Sammen med næringsliv, organisasjoner, og grundere. Vi må samle oss rundt vårt gamle slagord som «Orkland, et hestehode foran, som jeg synes beskriver våre ambisjoner på en positiv og ambisiøs måte. Vi kan alltid ha det litt morsomt med slike «bilder» men jeg synes det beskriver Orkland og hvordan vi kjennetegnes som folk.