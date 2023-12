Jeg klarer ikke å la være å kommentere den pågående debatten rundt nedleggelse av «Krokstadøra helsetun». Dagens politikk skaper mer pressområder og problemer enn utvikling, og den er kostbar. Jeg hadde dessverre ikke forventet annet av sentraliseringskameratene AP, Høyre og Småbylista.

Den gjenværende ubebygde indrefileten som Orkland Kommune fremdeles eier skal brukes til et gigantisk helsetun for våre eldre i sine siste leveår. Har disse interesse av å havne midt i et pulserende sentrum når mange av dem ikke engang står opp av senga? Syns de pårørende det er topp å tråkle seg inn i midten av Orkanger for å dra på besøk? Trenger vi flere biler inn dit, eller tror noen at pårørende drar på besøk med buss? Er dette god utnyttelse av den siste tomta i sentrum? Blir det billigere å bygge dette bygget til sikkert en liten milliard, enn å opprettholde og utvikle helsetunet på Krokstadøra?

Skolene har også vært debattert

Jeg har pendlet daglig fra Rømmesbakkan på Orkanger til Storås siden 2002, og rekka av møtende biler bare øker på. Vi begynner å ha rushtidstrafikk som blokkerer veiene på Orkanger enkelte tider på døgnet. Ser du til større byer trekker typisk barnefamilier vekk fra sentrum når byene begynner å nå ei viss størrelse. Trangboddhet, stabile nabolag og prisnivå nevnes som årsaker av de som forsker på dette. Forutsetninga om at alle piler peker mot økte elevtall i sentrale deler av kommunen er kanskje feil? Er det ikke lurt å ha arbeidsplasser i nærheten av der folk bor/vil bo slik at en begrenser bilkjøringa inn til Orkanger?

På Storås får du ei solrik, flat boligtomt til om lag 500 000. På Lysthusflata, over 2 kilometer fra sentrum på Orkanger, koster tomtene fra 1,5 mill. og oppover til om lag 3 mill.

Trenger du verkstedtjenester, elektriker, rørlegger, snekker … så er også prisene betydelig lavere ute i bygdene. Folk hjelper hverandre. Det er lite kriminalitet generelt og det florerer ikke med narkotika blant ungdommen.

Jeg er svært optimistisk på bygdenes vegne, da særlig de bygdene som ligger innenfor en radius på 24 mil fra en by. Der har du plass til å leve, du får tid til å leve og der har du råd til å leve. Og det er kort vei til tilbudene som byen byr på.