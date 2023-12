Norge er et unikt land med en geografisk spredning av befolkning vi ønsker å ta vare på, av hensyn til livskvalitet, næringsutvikling og sikkerhet. INP er imot at distriktene dreneres for arbeidsplasser og vil ha fokus på helse, næring og velferd der folk bor, for å øke tilstrømming av arbeidstakere til distriktene. INP ønsker verdiskapning, innovasjon og bærekraftig bosetting i distriktene.

Et viktig veivalg for Orkland

Årets budsjettforslag foreslår nedlegging av arbeidsplasser og tjenester i distriktene parallelt med store investeringer sentralt. I tillegg rammer forslaget våre mest sårbare. Barn og unge, syke og eldre. Sekundært rammer dette bosetting, samfunnssikkerhet, befolkningsvekst, kultur, fritid og næring. En politikk som i praksis medfører nedlegging av distriktene, mens distriktene kanskje er noe av det mest verdifulle Orkland har. Forslaget fremstår i strid med intensjonsavtalen, - tjenester nært folk og ta hele Orkland i bruk, hvor bedre tjenester nært folk var en hovedbegrunnelse for kommunesammenslåingen.

Budsjettforslaget synes heller ikke på linje med at kommunen parallelt investerer betydelige økonomiske ressurser i forsøk på å tiltrekke seg arbeidskraft og tilflytting, gjennom investeringer i kommunikasjonsrådgivere, - oppretting og drift av portalen InOrkland.

Å oppnå tilstrømming av arbeidskraft og tilflytting parallelt med å legge ned svært viktige tilbud og arbeidsplasser i distriktene, framstår lite bærekraftig og gjennomtenkt, sett fra vårt ståsted. Vi har stor forståelse for at kommunen må ha god økonomistyring og et budsjett i balanse. Hvor det investeres og kuttes er imidlertid et valg.

Opprettholde og videreutvikle distriktene

INP ønsker et desentralisert arbeidsmarked, for å opprettholde og videreutvikle bosetting i distriktene. Vi har i dag digitale verktøy som medfører at de fleste offentlige organ i stor grad kan fungere desentralisert. Dette fungerte godt under pandemien. Folk leverte godt arbeid digitalt over hele landet og mange arbeidsplasser opplevde en kraftig effektivisering. Digitale møter ble vanlig. Det ble spart mange arbeidstimer- og store utgifter på reising til og fra møter. Pendling til og fra jobb ble også redusert. Til fordel for bedre livskvalitet, mer fritid og tid med familien, - og ikke minst miljøet hvor luftforurensningen gikk ned.

Dette er bærekraftig, grønt og god samfunnsøkonomi. Vi har i tillegg fått en ny trusselsituasjon i Europa, som medfører at bosetting i distriktene har blitt svært viktig ift. sikkerhet og forsvar.

Det er et begrep som heter «å spare seg til fant». Vi er stygt redd for at det er dette som skjer hvis årets budsjettforslag går igjennom. I et budsjett vil man alltid måtte prioritere, også i tider med innstramming. Ved å legge ned distriktene, framfor å utsette forbedringer og investeringer sentralt, er imidlertid en svært lite bærekraftig utvikling, som Orkland INP ikke kan være med på.