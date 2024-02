Utvalgsleder K. Røttereng fra Ap begrunner avslaget med – ikke noen nye elementer i saken. Arbeidsgruppa mot denne etableringen på Vormstad har blant annet innhentet opplysninger fra miljøverndepartementet der det sies at ved etablering av et sånt anlegg, så er det krav om konsekvensutredning. Er dette tilfelle, så kan man jo lure på hvorfor det har blitt utelatt som krav i saksbehandlingen.

Nå skal saken videre til behandling i kommunestyret. Dersom posisjonen mener noe med sin forståelse for innbyggernes bekymring og motstand, så bør vel en slik utredning være greit å si ja til. Konsekvensene ved en slik etablering er godt nok utredet, hevdes det fra det politiske flertallet. Det vil si at flertallet mener at dette ikke vil ha noen negativ innvirkning på bomiljø – trivsel – folkehelse etc. Utvikling og bruk noen av Orklas fineste laksevald, lukt og eksplosjonsfare. Hva med faren for sabotasje og det som verre er i disse usikre tider mot et slikt anlegg, er konsekvensene av dette vurdert? Dette siste alene skulle vel være god nok grunn til ikke å plassere et slikt anlegg i tettbygde strøk. Hva med boligbygging – salg av bolig, i Vormstad park 2 er kun én tomt bebygd. Hva tenker posisjonsgruppa om dette? Vil kommunen gå inn og garantere for kjøp av X antall tomter, eller er det forbeholdt aktører i dalsiden ved Orklas utløp?

Orkland Ap sin kommunestyregruppe hadde for en tid siden et langt innlegg i avisa ST der tittelen var «Hva skjedde egentlig i behandlingen av Vormstad biopark?» Ja, det er det flere som lurer på. Dette innlegget er nesten i sin helhet viet til å tale utbygger og næringslivets sak. Det henvises stadig til faglige instansers råd og rapporter som utbygger har bestilt og blitt fakturert for. Den lokale arbeidsgruppa mot denne etableringen på Vormstad har skaffet til veie store mengder materiell og dokumentasjon som tilbakeviser og slår tvil om mye av det de faglige instansene har lagt fram.

Men Ap har sammen med sine posisjonsvenner vendt det døve øret til og stoler kun på utbyggers rapporter og sin egen administrasjon. Jeg våger vel den påstand at arbeidsgruppa på Vormstad (som jeg ikke er en del av) har satt seg langt bedre inn i det meste rundt denne saken enn de fleste av våre folkevalgte. Tiltakshaver har gjort alt rett sies det, ja de kan vel gangen i en slik sak og gangene i kommunehuset godt. Vi kan ikke la oss styre av folkeviljen er vel nesten det eneste Ap sin gruppe vier av oppmerksomhet til innbyggerne i sitt innlegg. Nei, det skulle vel tatt seg dårlig ut for et parti som mener at nå er det vanlige folks tur. Godt å vokse opp, bo, arbeide og bli gammel i. Dersom det å bygge et omstridt biogassanlegg i nærmiljøet harmonerer med det forannevnte, ja, da har både jeg og de fleste jeg snakker med misforstått.

Norsk Kylling og Isfjord valgte Grønøra, de bidrar sikkert med en 3-400 arbeidsplasser.

Gasum og Salvesen og Thams sin planlagte fabrikk på Vormstad slår i bordet med en 5–6 plasser og det på ca samme areal. Ser at det antydes en 15–17 arbeidsplasser med transport til og fra. Skal dette tas med, da har vi mange store bedrifter rundt omkring, men det ser jo penere ut. Hadde Norsk Kylling og Isfjord fått etablert seg på Grønnøra og lagt beslag på så mye areal for en 5–6 arbeidsplasser hver? Tvilsomt. Faglige instanser hadde vel frarådet det på det sterkeste.

Videre vises det til liten motstand mot dette prosjektet til langt ut i saksgangen. Det er ikke så rart da dette fikk veldig liten omtale spesielt fra kommunen selv. En kommune som ellers bruker å være tidlig ute med å lansere store prosjekter som Norsk Kylling, Isfjord, Ustjårsprosjektet og travbane. Men biogassfabrikk? Nei, her har det vært stille av en eller annen grunn.

Et annet moment er tilgang på elektrisk kraft, som er en mangelvare. Den planlagte fabrikken ligger langt nede på prioriteringslisten vedrørende dette. Skal vi rasere mer natur for å skaffe kraft til noe som kan ødelegge bomiljø og trivsel for flere generasjoner framover? Salvesen og Thams ved B. Wiggen fryktet bruk av sovepose i påvente av kraft. Både Wiggen og andre er hjertelig velkommen både med sovepose og telt for å tilbringe en stund ved Orklas bredder, dette for å oppleve hva vi risikerer å ødelegge, det er bare å ta kontakt.

Så tilbake til våre folkevalgte, hvor Småbypartiets - på tross av deres påståtte bekymring før valget - og Høyres sympati er i denne saken, ligger vel i kortene. Men at ingen av Ap sine representanter, som var fristilt, støttet folkeviljen, verken i sluttbehandlingen av regunleringsplanen eller i forvaltningsutvalget, er verre å forstå. Spesielt de som på stand like før valget støttet befolkningen ett hundre prosent i denne saken sviktet. Likeledes skuffer Venstre og ikke minst SV.

SV sin leder uttalte dagen før reguleringsplanen var oppe til siste gangs behandling i kommunestyret både sin og partiets fulle støtte til befolkningens ønske i denne saken. Dagen etter forsvarer SV sin kuvending i saken med at vi føler vi kommer befolkningen i møte med et vedlegg til vedtaket der ansvaret legges på statsforvalteren. Noe senere hadde K. Rønningsbakk et innlegg i ST der han nærmest prøver å latterliggjøre befolkningen på Vormstad, en blir virkelig imponert.

Så noen ord om dette vedlegget til vedtak som posisjonen er så stolte av. Er det slik å forstå at Statsforvalteren etter egen dagsform og interesse selv bestemmer hvilke krav og regler som gjelder ved en slik etablering? Når en ser Statsforvalterens noe hårreisende begrunnelse for å nekte familien Øyasæter å bygge seg nytt hus i Laksøybygda så er det vel all grunn til å være skeptisk. Nei, dette vedlegget er ikke å komme folket i møte, det er vel snarere en måte å unngå uenigheter innad i posisjonen, der en tydeligvis kan ofre mye for å få delta.

Asle Bjørgen uttalte i ST tirsdag 27. februar bekymring om hvem som egentlig styrer og bestemmer i Orkland kommune. Den bekymringen kan man forstå. Det henvises, som Bjørgen sier, altfor ofte fra politisk hold at administrasjonen sier eller administrasjonen mener. Det får man i høyeste grad inntrykk av i behandlingen av biogassprosjektet på Vormstad, der det hele tiden fra ledende politikere henvises til faglige råd og innstillinger/anbefalinger fra administrativt hold. Dersom vedtak kun skal fattes etter dette, hvem er det da som bestemmer? Hva skal vi med rundt 40 kommunestyremedlemmer, dersom kun et fåtall gjør seg opp en egen mening og står for den, det er vel det som er lokalpolitikk. Det er vel nok av eksempler på at både administrasjon og faglige instanser tar feil.

Til slutt håper jeg kommunestyret i behandlingen om konsekvensutredning sier ja til dette, slik at vi får en mest mulig nøytral gjennomgang, og forhåpentligvis med det utfallet at dette prosjektet skrinlegges for godt. Tilliten til våre folkevalgte har godt av et slikt vedtak der hensynet til folket kommer først, foran hensynet til inngåtte avtaler for å holde posisjonen samlet. En kan saktens lure på hva en skal med slike avtaler der det hestehandles fram og tilbake, det må da vel gå an og styre en kommune uten slike samarbeidsavtaler.

Bruk sunn fornuft på tvers av partigrenser, det er ikke rikspolitikk det er snakk om.