Noe av det lureste ungdom kan gjøre i dag, er å investere i BSU. Boligsparing for ungdom er viktig for å få førstegangskjøpere og unge voksne inn i boligmarkedet, og er en gulrot for å eie egen bolig. Årlig kan man spare 27 500 kroner, og få 10 % i skattefradrag, altså 2750 kroner. Maksimalt kan man sette inn 300 000 kroner på BSU-kontoen.

Dette er bra, men BSU-ordningen kan og bør styrkes ytterligere. Tidligere fikk man 2 0% skattefradrag, og dette var en veldig viktig gulrot for unge som skulle spare. Det er ingen dum ting at unge lærer seg å spare, og er god trening innenfor privatøkonomien. Det opplevdes urettferdig og dumt når skattefradraget ble satt ned til 10 %.

Tidlig i året fyller unge opp BSU-kontoen sin, og der stopper det. Allerede i februar og mars er kontoen fylt opp for årlig innsparing, og muligheten for å spare mer i BSU må vente til neste år. Vi er nok flere som skulle ønske at vi kunne spare mer i BSU-ordningen, og at grensen for årlig sparing økes til mellom 35 000 og 40 000 kroner. Øk maksgrensen i ordningen til 400 000 kroner.

Økonomisk ansvarlighet og en bærekraftig privatøkonomi er god sentrumspolitikk, og Senterpartiet bør vise vei for en styrking av BSU-ordningen. Det er også god distriktspolitikk da boligprisene i distriktet holder seg stabilt, og flere distriktskommuner er avhengig av flere og yngre innbyggere. Senterungdommen har lenge pushet regjeringen for en styrking av BSU-ordningen, men Arbeiderpartiet og SV gjør jobben vanskeligere.

Nå er det viktig at boligpolitikken ikke dras lengre mot venstre og en mer sosialistisk retning. Distriktspolitikken og sentrumspolitikken kjennetegnes av vekst og bærekraft i hele landet, da er det viktig at kommunene har mulighet til å tiltrekke seg et mangfold av mennesker! Vi trenger flere barnefamilier, nyutdannede, enslige unge voksne, alle som kan bidra i lokalsamfunnene!

Et nyutdannet par med oppfylte BSU-kontoer som også har planer om å bli foreldre, er å regne som en gullkalv for lokalsamfunnene. Da må vi legge til rette for det! Ja til en styrking av BSU-ordningen, mer distriktspolitikk, og ikke minst mer sentrumspolitikk! Nå trenger vi et krafttak for boligsparing for ungdom.