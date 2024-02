Statsforvalteren har avslått familien Øyasæter i Hoston sitt ønske om å bygge kårbolig på selvstendig tomt på gården med begrunnelse bl.a. i økt behov for skyss og skoleskyss, samt at bygginga kan skape presedens (Avisa Sør-Trøndelag 24.02.2024) .

Jeg har med bakgrunn i dette noen få spørsmål til Statsforvalteren:

Vil Statsforvalteren i Trøndelag arbeide for et generelt byggeforbud i bygder der bygging kan videreføre eller utløse behov for skoleskyss? Alle boliger kan som kjent utløse behov for skoleskyss, både nye og gamle.

Dersom man ikke kan bygge bolig i bygdene for at det kan skape presedens og utløse behov for skoleskyss og annen skyss vil dette føre til at bygdene sakte avfolkes. Er dette noe Statsforvalteren vil kommunisere på en mer direkte måte til samfunnet, slik at det kan bli gjenstand for politisk diskusjon?

Til slutt: Hvem skal produsere maten vår i framtida dersom ingen kan bo på bygdene pga økt behov for skyss? Skal den skysses fra utlandet?

Ser fram til svar innen forvaltningslovens frist. Svaret kan i likhet med det åpne brevet bli offentliggjort.