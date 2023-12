Jeg synes det nå er riktig å plassere noen i skammekroken, slik at de kan tenke over egne gjerninger. Nå gjelder det flertallet i kommunestyret i Skaun.

Kommunen har utfordringer med budsjettet da det skal spares inn 28 millioner kroner. Dette vil naturligvis gi konsekvenser for de som mottar tjenester fra kommunen. 28 MNOK utgjør 3,6 % av driftsbudsjettet. Ikke et stort tall i det store og hele, men omregnet i stillinger blir det ca 35 stillinger. Nå venter vi spent på hva kommunedirektøren vil vise for innsparinger og se på de konsekvenser dette får for innbyggerne.

Så til poenget. I budsjettmøtet på tirsdag foreslår Ap, SV og H at politikerne må se på sine godtgjørelser for også på det området finne innsparingsmuligheter. Flertallet svarer med at det var et godt arbeid som ble gjort da de nye godtgjørelsene ble vedtatt (av det forrige kommunestyret i oktober). Godtgjørelsene ble hevet ganske mye i det møtet.

Ja vel, men dette var før vi kjente til det store innsparingsbehovet. Vi mener at forutsetningene nå er annerledes og at vi politikere også må bidra.

Flertallet synes vel sitt bidrag (slutt på bagetter i formannskap og slutt på abonnement på kommunal rapport til formannskapsmedlemmene) var nok. Her synes jeg flertallet trenger et opphold i skammekroken for å tenke over hvilke signaler de gir for alle kommunalt ansatte og innbyggerne at vi som politikere ikke ønsker å bidra med innsparinger på egne godtgjørelser.

Jeg vil oppfordre at flertallet under sitt opphold i skammekroken, å tenke over om det fortsatt kan være aktuelt å bidra med noe innsparing. Det er ikke for sent å bidra, slik vi i Ap, SV og H oppfordret til.