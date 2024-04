Som vanlig har snøbrøyting gjort at store mengder strøsand har havnet i graset utenfor asfalten. Denne strøsanden blir ikke feid opp, men blir liggende som en forurensning av grasdekket. Hvorfor blir ikke dette gjort?

Sanden er en ressurs som burde vært samlet opp og brukt på nytt. Den kan brukes som veggrus, eller den kan renses og gjenbrukes som strøsand. Når den bare blir liggende som et dekke over graset hindrer det grasveksten.

Jeg har trodd at sanden ble liggende fordi feiemaskinene ikke hadde mulighet for å feie utenfor maskinbredden, men forleden så jeg et eksempel på Fannrem der ei gravemaskin påmontert en roterende feiebørste kunne feie langt utenfor asfalten. Poenget er at det gjorde den slett ikke, i stedet for å feie sanden inn på asfalten slik at den kunne samles opp, feide den all grusen på fortauet ut i den tilgrensende åkeren.

Syns de ansvarlige i Orkland kommune at dette er en praksis som er forenlig med hensyn til miljø, bærekraft og det grønne skiftet? Hva er begrunnelsen for dagens praksis?