Nå må det faen meg være nok. Er ikke vi i det man på Rådhuset i Børsa så pent kaller «øvre Skaun» – formodentlig en forskjønning av «ytre gokk» – en del av Skaun kommune?

Så sent som i november ble vi invitert til å se på storslåtte tegninger for det som skulle bli en fantastisk fin skole til ungene våre. Gode lokaler, godt tilrettelagt for læring og utfoldelse. Flott det, men det føles i ettertid kanskje mer som et hån enn noe annet? Så fint kunne det blitt, om våre unger var verd å bruke penger på. Men akk, ungene på Venn er B-laget, de som skal ta til takke med restene når A-lagene i Børsa og Buvika har fått sitt.

I opplæringslovens §9 A-7 står det så pent at «Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane».

Det Skaun kommune driver med – og har drevet med i alle de ti årene jeg har hatt barn på Venn, og sikkert enda lenger – er på ingen måte å ta hensyn til trygghet, helse, trivsel og læring. Det er en studie i å skape usikkerhet og utrygghet. Det er et bygg som ikke fremmer noen form for helse, der elever ikke kan dusje etter kroppsøving og der lokalene legger store begrensninger for hvordan undervisningen gjennomføres. Evige trusler om å gjøre om på skolekretser, så man aldri skal kunne vite hvor ungen skal gå på skole fra år til år. Hvor passer det å stue inn ungene i år?

Jeg ser at noen av politikerne tar til orde for å inkludere dagens skolebygg i det nye. Da lurer jeg på om det kanskje er på tide å ta seg en tur til «ytre gokk» og kaste et blikk på det man tar til orde for å bevare. Ærlig talt, noen ganger kan det faktisk være like greit å holde godt kjeft om man ikke vet hva man snakker om.

I ti år har jeg hatt unger på Venn, og omtrent like lenge har jeg deltatt på fakkelmarkeringer, stått med banner på rådhuset, og sittet med en halv finger på knappen for å sende en klage til statsforvalteren for brudd på opplæringsloven. I flere runder har vi måttet slåss mot politikernes innfall om å flytte ungene fra Eggkleiva til Børsa, fordi det tross alt er billigere å la oss være en slags «overskuddskrets» som kan stappes inn der det til enhver tid er kapasitet. Gjennom to lokalvalgkamper har vi hatt «ny skole på Venn» som hovedsak – og opplevd at alle partier er skjønt enige – helt til valget er over og posisjonene er sikret.

Det er en regelrett skam å i det hele tatt VURDERE å gå tilbake på løftene om at det nå ENDELIG er ungene på Venn sin tur! Det er kanskje ikke så viktig for dere nede på rådhuset at det finnes liv andre steder i kommunen enn langs E39, men da må dere i det minste være ærlig nok til å si det – ikke lyve oss midt opp i fjeset for så å ta pengene våre og gi til de innbyggerne som er mer verd enn oss.