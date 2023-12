Fylkestinget gjorde følgende vedtak 6. desember: "Meldal videregående skole og Orkdal vidaregåande skole slås sammen organisatorisk. Fylkesdirektøren kommer tilbake med egen sak som beskriver startdato for sammenslåing og videre prosess".

Vedtaket som gjelder til 2027 innebærer at driften fortsetter både på Follo og på Løkken. Men det blir én rektor for begge anleggene. Rektoren skal lede, planlegge organisering av opplæringen, optimalisere bruk av lokaler og utstyr samt rapportere økonomisk behov. Rektoren skal være tilgjengelig både på Follo og på Løkken.

Det blir en stor utfordring for én rektor å styre to skoler samtidig som Follo-skolen til dels er en brakkeskole.

Heldigvis kom ingen antydninger om nedleggelse av Meldal vgs. Begge skolene er gull verdt i vekstkommunen Orkland.

I Fylkestingets saksframlegg er det blant annet skrevet at det er viktig med et tett samarbeid mellom skole og næringsliv. På Løkken har skolen utviklet seg til å være en hjørnestein i det teknologisk framtidsrettede næringslivet i gamle Meldal kommune med omland.

Har sakset et eksempel på lokalt godt samarbeid fra FB-siden til Meldal vgs (forkortet):

"I dag 6. desember har elevene på førsteåret ved Elektro og datateknologi vært på omvisning hos Inission AS på Løkken. Her oppdages muligheter til å gå videre til Datateknologi og elektronikk eller Automatisering hos oss. Vi takker så mye for at vi får ta turen, og for det gode samarbeidet skolen har med Inission Løkken gjennom hele året."

Dagen etter var det også elevbesøk fra skolen.

Jeg minner om at Orkland kommune tar mål av seg til fortsatt å være en vekstkommune. En planlagt batterifabrikk sier de trenger 2500 medarbeidere og flere selskaper viser interesse for etablering i kommunen. Noen av disse vil finne gode bomuligheter i hele kommunen. Det blir behov for flere elevplasser etter hvert.

Det er alltid viktig med opplæringstilbud. Før oppstart av mobiltelefonproduksjon på Løkken i 1980 ble stedets videregående skole vurdert som en vesentlig ressurs for etableringsvurderingen som i dag gjenspeiles i Inission med mer enn 100 ansatte.

De største selskapene i Meldal omsetter for tilsammen ca 1 milliard kroner. Her er ikke omsetning til avanserte gårdsbruk tatt med. Disse er i sin tid beskrevet til å ha den største tetthet av mjølkeroboter i Norge.

Meldal videregående skole må vi ta vare på og videreutvikle som en selvstendig enhet, et viktig bidrag til styrking av lokalsamfunn i Orkland. Og samtidig vokser Orkanger-byen.