Det er på høy tid at samfunnet samlet tar et ansvar for å bekjempe partnervold og skape tryggere rammer for alle.

Statistikken tegner et skremmende bilde av situasjonen. 37 mennesker ble drept i fjor og 16 av dem ble drept av partneren eller eks-partneren sin. I Aftenposten 26. januar i år leser vi at den første uken i 2024 ble den verste drapsuken i Norge på 24 år. Politiets statistikk viser en skremmende økning i antall partnervoldssaker, men at kun få anmeldte partnervoldssaker fører til en rettskraftig dom. Vitnesbyrdene om mishandling, trusler og vold er en hjerteskjærende påminnelse om at de står i en daglig kamp for å beskytte seg selv og egne barn fra en voldsutøver. Vi ser et presserende behov for mer konkret handling.

Mange som opplever partnervold kan få beskyttelse i besøksforbud, men opplever at det gir en falsk beskyttelse. I altfor mange tilfeller leser man at disse blir brutt gjentatte ganger. I Aftenposten datert 11. februar 2024 leser vi sågar om en som har brutt besøksforbudet sitt over 2000 ganger, uten at det har fått nevneverdige konsekvenser for voldsutøver. VG (3.mars 2024) viser oss at antall brudd på besøksforbud har økt med over 50 % fra 2018 og fram til i dag. Da sier det seg selv at det er noe med systemet som er grunnleggende feil.

Bruken av voldsalarm har økt jevnt de siste årene (Klassekampen 10.mars 2024), mens bruken av omvendt voldsalarm ikke har økt i lik grad. Kripos sier til Aftenposten 11.januar 2024 at det er mindre ressurskrevende å følge opp omvendt voldsalarm, enn vanlig voldsalarm, fordi den viser seg i mye større grad å være preventiv. Man ser mange færre brudd på besøksforbud ved bruk av omvendt voldsalarm.

Rødt mener at vi må flytte ansvaret fra offeret og over til voldsutøveren. Vi kan ikke fortsette å godta at kvinner blir drept, vi må ha som hovedregel at omvendt voldsalarm blir brukt. Krisesentrene som har en viktig rolle med rådgivning og å beskytte, må sikres langt bedre økonomiske rammer og sikker drift. Vi må øke politiets, helsevesenets, rettsvesenets og Navs kunnskap om partnervold. I tillegg må det være nok ressurser til saker som omhandler vold i nære relasjoner, annen vold fra menn mot kvinner og voldtekt.

Rødts politikk inkluderer nulltoleranse for vold, bedre beskyttelse av ofrene, strengere straffer for voldsutøvere og styrking av omvendt voldsalarm. Alt dette representerer en mer helhetlig tilnærming som gir håp om en tryggere fremtid for personer som lever med trusselen om partnervold. Kvinnedagen skal ikke bare være en dag for refleksjon, men også en dag for konkret handling for å sikre at ingen kvinne må leve i frykt for sin egen partner!