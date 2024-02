Hun ble etter valget takket av med en blomsterbukett.

Den forrige lederen av Løkken pensjonistforening, Britt Ingeborg Hansen, ble takket av med en blomsterbukett. Foto: Odd Arne Mo

Med seg i styret har Nils Slupphaug fått Ola Sletvold som nestleder, Rolf Inge Furuhaug som kasserer, Mildrid Nesheim som sekretær og styremedlemmene John Richard Syrstad, Oddlaug Moen Krag og Marit Børset.

Leder i husstyret er John Richard Syrstad, leder i kjøkkenkomiteen er Åse Syrstad, og i loddkomiteen, Steinar Anda.

Etter at årsmøtet var avslutta, ble det servert kaffe og kaker, til og med bløtkake, og så fikk forsamlinga se to jubileumsfilmer fra 300-årsjubileet for Orkla Grube-Aktiebolag i 1954. De fleste deltakerne som var på møtet, er etterkommere etter folk som arbeidet i «bolaget», ja, noen var til og med deltakere på jubileumsfesten for 70 år siden!

Det ble vist to jubileumsfilmer fra 300-årsjubileet for Orkla Grube-Aktiebolag. Foto: Odd Arne Mo

Det var utrolig artig og interessant å se disse filmene, og også fordi vi fikk et gjensyn med hvordan folk var kledd, hvordan bussene var og hvordan det så ut på Løkken Verk i 1954. Mange av oss var barn i 1954 og husker at vi fikk gratis is, og at det var gratis tivoli på idrettsplassen.

Vår egen dyktige trubadur, Erik Hoel, sto for musikken. Foto: Odd Arne Mo

Til slutt sørget vår egen dyktige trubadur, Erik Hoel, for musikk, både til underholdning og til dans. Veldig trivelig!

Det var 36 medlemmer til stede på årsmøtet.