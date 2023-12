Tankene svirrer i forbindelse med det som er skrevet under avisinnlegg i denne avis og saker som er fremkommet under referater fra åpne møter som er arrangert av organisasjoner og lag rundt omkring i kommunen. Engasjerte innbyggere i hovedsak fra utkantene av kommunen.

Jeg tenker tilbake til de årene jeg satt som leder for Trondheim Faglige Samorganisasjon, en organisasjon som representerte den gang vel 25 000 medlemmer, og noen år deretter da jeg satt som kommunalråd i Trondheim kommune, og derigjennom henholdsvis nestleder og leder for Trondheim kommunes Lønns- og Administrasjonsutvalg. Det var svært lærerike år.

Når jeg gjennom den senere tid får presentert uttalelser fra ansatte i Orkland kommune som etterlyser orienteringer fra kommuneledelsen om planer og tanker om hva som skal presenteres, opplysning fra frustrert ansatt som under en telefonsamtale med overordnet mener å føle for at forslaget om nedleggelse av sykeheimsavdelingen på Krokstadøra var planlagt «for lang tid tilbake» Lederen svarer noe slik som «du fer frammed sannheten». Dette er etter min mening en helt uakseptabel uttalelse.

Videre leser vi i referat fra folkemøtet på Krokstadøra der tillitsvalgt ved Aa skole Jorunn Anita Jonli Mjønesaune klargjør sine følelser om det som har foregått ved skolen, og ber om at hennes opplevelser blir fulgt opp i Orkland kommune. Kommunestyrepolitikere fra forskjellige partier var tilstede, sammen med sittende ordfører. Jeg var dessverre ikke tilstede under møtet, men så langt en kan forstå i følge referatet i avisa så var det ingen vesentlig reaksjon fra kommunestyrerepresentantene på hennes oppfordring om oppfølging. Dette er skremmende, kort tid etter at kommunestyrerepresentantene har deltatt i kurs på Ørlandet.

Kurset var vel en innføring i kommunalpolitisk arbeid, oppfrisking for de som har vært med i tidligere kommunestyreperioder, og opplæring for de nyvalgte. Jeg går ut fra at arbeidsgiveransvar var ett av de tema som ble gjennomgått. Med forbehold om at lovverket er endret i de senere år så er det slik at:

Kommunestyret som kommunens øverste bestemmende organ er kommunens ansatte sin arbeidsgiver.

Ut fra dette er det helt og holdent uholdbart at ikke verken sittende ordfører eller andre av kommunestyrets medlemmer kommenterte hennes ønske.

Dette er uansvarlig og amatørmessig, og jeg kan ikke annet enn oppfordre arbeidstakerorganisasjonene å gripe inn. Ingen er tjent med slike forhold.