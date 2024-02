Etter lang tid med triste oppslag, kom det på lørdag to lyspunkt fra Orkland kommune i ST.

Det første gjaldt Snillfjord omsorgssenter. Nå meldte leder i Hjemmetjenesten at alle plasser var i bruk , og han roste de ansatte ved senteret. Det er ikke mer enn en måned siden det var turbulens i hovedutvalget med klagebrev fra de ansatte og lukking av møtet. Det var hyggelig å lese at ting kan snus fort.

Den andre saken som gledet meg var oppslaget om satsinga ved Orkanger barneskole. Det gjelder både innendørs og ikke minst planene for oppgradering av uteområdet. Dette ser da virkelig bra ut. Jeg har sjøl jobbet en del år ved denne skolen. Derfor er det trivelig å se at det satses slik for at forholda ved skolen bedres betraktelig.

Informasjonen om disse sakene fikk jeg fra lokalavisa Sør-Trøndelag. Jeg er fortsatt en ivrig leser av lokalavisa. Den gir meg mye god informasjon om det som skjer i lokalsamfunnet.

Jeg synes nok at Orkland kommune sjøl har litt å gå på når det gjelder kommunikasjonen med innbyggerne.