Som tidligere omtalt denne uka i lokalavisa Søra kommer politikeren Trond Giske til Løkken kulturhus onsdag 14. februar. Om dette var bevisst på «den amerikanske Valentinsdagen» som nå har blitt en del av vårt vokabular er uvisst.

I alle fall for oss som liker politikk og lar oss engasjere av denne dyktige folketaleren så er det en fin anledning å tilbringe aftenen med likesinnede.

Med en sofaprat og et bokbad» der boka til Trond Giske – «Verdt å slåss for», og de utfordringer som Det norske Arbeiderparti står ovenfor som tema. Det blir nok sikkert anledning til å få stille Giske et spørsmål eller to vil jeg anta både fra journalister og menigmann.

Nå er det nok flere som mener at Trond Giske ikke er verdt å slåss for, men han tørr fortsatt å sette god politikk på dagsorden. Dette viser han ved sitt engasjement i Nidaros Arbeiderlag og ved å stille gode spørsmål i det offentlige rom. Giske med sine kamerater har de siste to årene arrangert et politisk verksted med mange spennende foredrag gjennom Tranmælfestivalen ved Folkets Hus i Trondheim. Dette trekker selvfølgelig oss som fortsatt har tro på politikeren Trond Giske og som lar oss engasjere av å delta på ulike foredrag i løpet av disse to dagene.

Trond Giske har kanskje også en agenda om å være bokselger denne kvelden, men jeg tror ikke dette er motivasjonen hans for å stille opp. Han føler seg nok «hjemme» i arbeidersamfunnet Løkken og i regionen Orkland, og han har nok mange tilhengere her.

Jeg skal ikke å kjøpe boka hans da jeg ikke kjøper noen bøker, men har lånt boka på biblioteket og tenker å skumlese og være godt. Det blir nok ikke stilt med verken hjertesjokolade eller konfettistrø over Trond Giske fra min side, men jeg håper på en trivelig, artig og spennende politisk kveld, der det reises spørsmål som angår oss alle både for vårt lokalsamfunn og vår nasjon.

Dette er en av våre beste folketalere og en glimrende politiker som gjester Orkland. Om han noensinne kommer tilbake i fylkes- og rikspolitikken er uvisst. Men Trond Giske sitt brennende engasjement for ulike temaer i samfunnsutviklinga vil nok vedvare. Hvordan han vil arbeide framover med dette er opp til han selv, hans familie og oss.

«Mitt første møte» med Trond Giske var allerede ved en politisk debatt da jeg gikk ved Hemne videregående skole, og jeg har hørt han tale ved lokale arrangementer av Arbeiderpartiet. Hans innsats og glødende engasjement ved de to Tranmælfestivalene har vært inspirerende å være vitne til.

Håper flere enn meg har avsatt kvelden onsdag 14. februar i Løkken Kulturhus kl. 18.30 som arrangeres av Løkken arbeiderlag! Jeg gleder meg i hvert fall selv om jeg aldri har feiret Valentine da jeg tenker at kjærligheten kan man feire hver dag da den er mer enn sårbar i våre liv.

Demokratiet og vårt folkestyre er «verdt å slåss» for uansett hvilken tilhørighet vi har innenfor politikken. Den er ferskvare hvis vi ikke engasjerer oss og deltar i samfunnsdebatten!