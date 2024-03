En stor Eiktyr industripark i Ustmarka kan være et godt prosjekt for klima og miljø. Det avhenger av to viktige forutsetninger:

Bedriftene må ha en produksjon som reduserer utslipp og bidrar positivt i kampen mot farlige klimaendringer. Utbyggerne må reparere mer natur andre steder i Orkland enn den naturen som går tapt på industriområdet.

Dette er i samsvar med visjonen til Norsk Industriutvikling. På det grunnlaget kan også Småbypartiet, som har arbeidet i mange år for bedre naturvern, støtte planene. Bestemmelsene skal gjøre oss trygge på at visjonen blir fulgt opp i praksis. Reguleringsbestemmelser er spilleregler for utbygging:

Godkjenne rett industri

Utgangspunktet for planen er batteriproduksjon, men bestemmelsene åpner også for annen grønn industri som kan omfatte alt fra mat til drivstoff. Store arealer gjør det mulig å bygge industriklynger som fungerer sirkulærøkonomisk. Avfall eller overskuddsvarme hos én aktør blir en ressurs hos en annen. I Ustmarka skal vi ikke ha produksjon av kryptovaluta eller annen virksomhet med liten samfunnsnytte.

Restaurere natur

Hvis det blir nedbygging av natur, må Orkland samtidig bli landets beste kommune på å reparere natur. Innenfor de foreslåtte utbyggingsområdene er det over 700 dekar myr. Myr skal restaureres i et omfang og med en kvalitet som gir gevinst i naturregnskapet. For å gå i balanse må vi som en tommelfingerregel restaurere tre dekar for hvert dekar som blir ødelagt. God restaurering reduserer utslipp og bedrer naturmangfoldet. Vi har (dessverre) mer enn nok drenert myr å restaurere i Orkland. Utbygger må finne arealer og inngå avtaler med grunneiere. Kartlegginga har allerede startet.

Unngå steinørken

Planerte områder skal ikke bli liggende brakk. Derfor krever bestemmelsene at utbygging av industri på ett delområde skal ha kommet langt før det er lov å starte anleggsarbeid på neste område. Skogloven sikrer at bare hogstmoden skog kan tas ut før det er vedtatt detaljplaner.

Mulighet eller luftslott?

Eiktyr-planene har et omfang som byr på utfordringer for Orkland, men de representerer også store muligheter, f.eks.:

Olje- og gassvirksomheten må fases ut hvis vi skal ha håp om å unngå katastrofale klimaendringer. Mange av dagens arbeidsplasser på Grønøra lever derfor på lånt tid.

Vi forgubbes. Orkland må ha mer folk i arbeidsfør alder for å gi eldre og barn gode tjenester i framtida. Nye arbeidsplasser er et effektivt tiltak for å beholde våre egne ungdommer og få flere til å flytte hit.

Ny industri vil styrke kommuneøkonomien. Det blir lettere både å utvikle et attraktivt sentrum og å sikre bosetting utenfor sentrum.

Risiko for rask vekst

Samtidig må vi erkjenne at for rask vekst kan skape problemer; press på kommunale tjenester, mangel på arbeidskraft i deler av det etablerte næringslivet og et todelt samfunn på grunn av stor import av arbeidskraft. Mange kritikere avfeier Eiktyr som et luftslott, men det betyr i så fall bare at planene ikke blir noe av. Det kan selvsagt bli utfallet, fordi det mangler kapital og/eller kraft.

Bare ett av partiene i Orkland kommunestyre har så langt valgt å si nei til å gå videre med prosjektet. Et «nei» nå er å sette seg på sidelinja. Vi mener det er bedre å være med for å påvirke planen på en god måte, slik at en eventuell industripark i Ustmarka faktisk blir grønn og samfunnsnyttig.