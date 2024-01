I dag satt jeg på hjemmekontor i Nylandet 2 (Hovsbakkan) og ble vitne til at 3 skoleunger (rundt 10 år) nesten ble nedkjørt av en varebil som sklei ukontrollert nedover Joplassveien. Årsaken var en speilblank og ustrødd vei. I et desperat forsøk på å komme seg ned helskinnet kjørte sjåfæren delvis på fortauet uten kontroll på kjøretøyet. Ungene var heldigvis oppmerksomme og kastet seg i grøfta, og berget kanskje livet.

For noen uker siden var situasjonen den samme. Veien var polert til langt ut på ettermiddagen. Til slutt stod seks biler i en klynge nederst i Joplassveien etter å kollidert med hverandre på tur ned. Jeg viet ettermiddagen til å stanse trafikk på tur nedover før det var for sent. Etter bilberging var utført kom kommunen selv med en hjullaster som strødde skikkelig grus på veien.

Orkland kommune har ansvaret for vintervedlikehold av det kommunale veienettet. Jeg gjetter meg til at kommunen selv har en viss kapasitet tilgjengelig men at storparten av vedlikeholdet er satt ut på kontrakt med underleverandører. Hvis jeg lar fantasien få litt spillerom kan jeg også spekulere i at det er entreprenøren som kommer billigst ut som ender med kontrakten?

Regnet og plussgradene kom natt til i dag. Klokken 14:50 var det fortsatt ikke strødd i Joplassveien. Hvordan er det mulig? Erfaringen er at når vedlikeholdsentreprenøren først kommer så strør de på sand, ikke grus. Sand som vaskes vekk etter noen minutter. Sannsynligvis fordi sand er billigere enn grus. Da er vi tilbake til skøyteis igjen.

Jeg tenker at Orkland kommune ikke har råd til å spare på vintervedlikehold av veinettet hvis prisen i verste fall er an alvorlig skade eller dødsfall på et skolebarn. I dag var det like før.

Jeg skjønner at vintervedlikehold av veienettet er utfordrende og at «alle tilgjengelige ressurser» er ute og strør. Konkusjonen er at det ikke er nok ressurser. Vi trenger en kommune som betaler det det koster å sørge for sikker trafikkavvikling for bilister og fotgjengere. Helst før en fotgjenger blir skadd.

«Alt var bedre før i tia» er det noe som heter. Nå stemmer kanskje ikke det for alt? Eller gjør det det? Jeg husker ikke.

Oppdatering: 15:03 ble Joplassveien strødd.