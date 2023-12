Helt på tampen av det Herrens år 2023 er det grunn til å gjøre en grundig evaluering av styringen av Orkland kommune. Det bør åpnes for en involvering av innbyggernes meninger, all makt må ikke lenger styres av administrasjonen. Det er forunderlig at situasjonen er blitt slik den er, betyr det at vi har valgt for svake politikere?

Vi har lagt bak oss en høst og førjulsvinter som er helt spesiell, kommunen er delt i to, de sentrale områdene mot utkantene. Dette kan ikke fortsette.

Budsjettbehandlingen viser tydelig at sentraliseringen skal fortsette, den ble bare bremset litt fordi posisjonen innså at det er behov for å se nærmere på tjenesteutredningene som er utarbeidet for helse- og omsorgssektoren og oppvekstsektoren. Kommunestyrerepresentant Svein Erik Jørgensen (Ap) uttrykte dette klart i sitt innlegg under budsjettbehandlingen der han forklarer reverseringen av nedleggelsesforslagene innen de nevnte sektorene: «Det ble knapt med tid til å bearbeide utredningene, flertallsgruppen vil derfor utsette nedleggingsforslagene for kommende regnskapsår for å kjøre en prosess med god forankring.»

Signalet lover bra, det gjenstår å se hva han legger i uttrykket «god forankring.» Som leder for Meldal Pensjonistforening har jeg ikke mottatt noen informasjon om utredningene, kun sett en reportasje om dette gjennom denne avis.

Kan det være grunnlag for å forvente en gjennomgang av sentrumsutviklingen i tettstedene i Orkland kommune før tjenesteutredingene blir gjennomgått? Den som lever får se!

Videre oppstår det en spesiell debatt under budsjettbehandlingen som både forundrer og gjør meg urolig. Representanten Turid Mjønesaunet (Pp) påpeker at forslagene om nedleggelse av skole og sykeheim i Snillfjord som gis ett års fredningstid av flertallsgruppen er å drive terror mot folk. Da oppstår en forunderlig debatt, om bruken av uttrykket terror. Vi er alle enige om at vi må gjøre alt for å unngå situasjoner som Utøya og Regjeringskvartalet, men uttrykket terror er fortsatt lov å bruke, flertallsgruppen utøver psykisk terror overfor beboerne, pårørende og eldre personer i Snillfjord samt ansatte ved sykeheimen. Så langt jeg kan oppfatte det så kan også det som fortelles av tillitsvalgt ved Aa skole karakteriseres som psykisk terror. Min oppfordring vil være at ingen må få opsjon på eierforholdet til dette ordet.

I Meldal skal det bygges ny brannstasjon. Med tanke på vedtaket gjort av avtroppende kommunestyre om valg av tomt så er det fullt ut mulig å spare penger for Orkland kommune, vesentlig reduksjon i investering og vesentlig reduksjon i driftsutgifter. For driftsbudsjettet i kommende år vil dette ha stor betydning!

I håp om endringer ønsker jeg alle ett riktig godt nytt år!