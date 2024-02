Fremtidsrettet industri på egnet tomteareal med minst mulig belastning for innbyggere og natur, ja takk! Det er viktig å finne en løsning som tar hensyn til både miljøet og innbyggernes levekår.

Ønsker først å gi en ros og takk til dere i Pensjonistpartiet, Frp, Rødt, Industripartiet, KrF og Senterpartiet for at dere støtter opp om oss beboere i Vormstadområdet, som ikke ønsker biogassanlegg i vårt nærområde. En stor takk også til dere som ikke er politikere, men engasjerer dere og legger ned mye arbeid for å fremme synspunktene til vi som er motstandere av foreslått beliggenhet av dette gassanlegget.

Ved kommunevalget i Orkland 2023 så var det, ifølge SSB, 8807 innbyggere som gikk til valg og stemte på dere. Dette tilsier at i overkant av 6000 stemmeberettigete valgte å la være å bruke stemmen sin på nettopp dere som stod på listene ved fjorårets kommunevalg. Det kan vel være flere grunner og vinklinger til at bare 59,3% (SSB) av kommunens innbyggere velger å bruke stemmeretten. Det trenger nødvendigvis ikke være et uttrykk for manglende tiltro, men ønsker du som lokalpolitiker at befolkningen skal ha like liten tiltro til deg, som vi begynner å få til våre rikspolitikere? Tenker dere at en av årsakene kan være, at innbyggerne har så stor tillit til at dere uansett gjør en god jobb, eller kan det kanskje være at folk er lei av hovenhet og ikke ønsker å bruke stemmen sin når de opplever og føler de blir møtt med maktarroganse, og allikevel ikke blir lyttet til av dere politikere? Som politiker har du et stort ansvar. Noen av oss føler vi blir tilsidesatt av flere av dere politikere og dere beviser ved standpunktet dere har tatt i denne saken at du som folkevalgt rett og slett har mistet evnen til å lytte. Det er viktig at du som politiker gjør ditt ytterste for å gjenopprette tilliten din hos oss velgere.

Har arbeidserfaring fra gamle Snillfjord, Lensvik, Orkdal og Meldal kommune. Jeg kjenner en del folk og prater titt og ofte om virkningen av sammenslåing til stor kommunen Orkland. Etter over 4 år er innbyggerne naturlig fortsatt opptatt av dette. Registrerer at det er misnøye med hvordan sentraliseringen påvirker grendene og innbyggere i kommunen vår. Har vi nå hatt en ny folkeavstemming i de gamle kommunene rundt sammenslåing tror jeg nok Orkland kommune har vært en saga blott. For å få folk til å få større tilhørighet til storkommunen blir det kanskje ekstra viktig at du som politiker i alle saker som omfatter alle steder, lytter og setter deg inn i saker du skal ta standpunkt til.

Er så heldig å kjenne mange av våre folkevalgte politikere som sitter i det nåværende kommunestyre. Trodde ikke dette skulle gå sånn inn på meg, men kjenner nå jeg er forbauset over holdningen til flere av dere. Vet at man skal prøve, og det er viktig å skille mellom sak og person, men nå kjenner jeg strikken er på bristepunktet. Det er viktig at lokalpolitikere lytter til og tar hensyn til innbyggernes bekymringer og meninger. Tilbakemeldinger fra folket er en viktig del av demokratiet. Hvis dere ikke hører på hva folk sier vil demokratiet fungere dårlig. Demokratiske prosesser bør ta lang nok tid, til at beslutninger gjennomføres på et godt grunnlag og prosesser, og med mer riktig utredning enn det har blitt gjort i denne saken med gassanlegg på Vormstad.

Et spørsmål jeg stiller er om hastigheten i saksbehandlingen og unngått utførelse av konsekvensutredning, som Miljødirektoratet mener skal foreligge ved størrelsen på et slikt planlagt gassanlegg, er en bevisst handling for å unngå at alle kortene kommer på bordet? Nå må dere ta ansvar, stoppe opp litt for å få gjennomført denne konsekvensutredningen, for å belyse risikoer som ikke er sett på og vurdert.

Alle ønsker vel politikere som står for og holder det de sier, men det er også viktig å finne en balanse mellom å være prinsippfast og det å være åpne for dialog og endring når det er nødvendig. Kommunikasjon kan til tider være veldig vanskelig. Dere politikere bør være lydhøre overfor innbyggeres bekymringer, i denne og andre saker, og finne løsninger som fungerer for alle parter. Er det noe vi innbyggere ikke ønsker å bli møtt med så er det politikere med arrogante holdninger i saker som påvirker nærmiljøet vårt.

Når du som politiker i kommende periode nå er så heldig og får navnet ditt i historiebøkene for din innsats for kommunens befolkning, er da noen ytterst få arbeidsplasser, som kan opprettholdes ved å finne alternativ beliggenhet, virkelig verdt at flere hundre innbyggere på Vormstad er misfornøyde med hvordan dere nå representerer oss folket i kommunens bestemmende organ? Jeg bare spør. Kommunens slagord er modig, klok og nær. Tenkt på det! Håper du er modig nok, stopper opp, tar frem din klokskap, som Senterpartiet gjorde ved å skifte mening i saken, det oser det forresten voldsomt respekt av. For så å være nær nok til å lytte, til oss innbyggere i Vormstadområde som ikke ønsker biogassanlegg i vårt boligområde.

Et begrep som er i fokus, er utenforskap i ulike miljøer. Slik det føles for oss innbyggere på Vormstad nå, er at dere lokalpolitikere som ønsker gassanlegg på Vormstad behandler oss bevisst med utenforskap. Det er faktisk det dere gjør, tenk litt på det du som er kommunestyrerepresentant fra Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre, SV og Småbypartiet.

Er dette gassanlegget noe du selv kunne ha tenkt deg å ha i nabolaget til dine kjære? Vær ærlig med deg selv og stem med hjerte ikke et pålagt ønske fra kapitalisme og bedriftseiere i Finland som hverken ser eller vil merke noe til ringvirkningene til dette gassanlegget. Husk at du som politiker er valgt av noen få mennesker i vår kommune. De fleste av de som stemte ved kommunevalget ønsker ikke at du har fått den posisjonen du har. Bevis at du fortjener plassen din!

Nå som denne saken igjen skal belyses i kommunestyre 5. mars ønsker jeg at du som valgt kommunepolitiker og skal stemme i saken rundt bygging av dette gassanlegget, tenker deg godt om på hva det er du gir ditt medhold til. Jeg håper at du som folkevalgte politiker tar hensyn til befolkningens synspunkter og vurderer alle aspekter nøye igjen når det kommer til riktig utredning rundt plasseringen av biogassanlegget. Jeg skal ikke være den som står og hovere hvis vedtaket eventuelt blir endret, men jeg skal personlig takke dere for inkludering, raushet og nærvær. Hvis Orkland kommunestyre ikke klarer å håndtere denne saken havner den hos Statsforvalteren, et organ som ikke godkjenner husbygging (Avisa-st.no 24.2.24) for fremtidsrettet gårdsdrift, må da i hvert fall ha en god grunn å stoppe bygging på et område på mange tusen kvadratmeter med et gassanlegg i nærheten av boligområder.

Torstein Larsen fra Pensjonistpartiet refererte så fint til Erik Bye i kommunestyremøte 24.10.23

«Politikerne er til for folket. Når dem slutter å høre på hva folket mener da bør dem finne seg noe annet å gjøre. Det første politikerne bør huske når dem våkner om morgenen er at dem er valgt inn som folkets tjenere og ikke som folket herre»